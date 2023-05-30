Identifican al hombre que arrojó a perrito dentro de cazo con aceite hirviendo en Tecámac

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dio seguimiento al caso del hombre que arrojó a un perrito, llamado "Benito", en un cazo de aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México.

Identifican a hombre que arrojó a perrito en cazo de aceite hirviendo, se procederá legalmente

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que el hombre ya fue identificado, además de que, según los informes, el sujeto se encontraba armado y había discutido con el dueño de una carnicería. En ese sentido, la funcionaria destacó que se trató de un caso de maltrato animal y que se actuará conforme a la ley, la cual indica de 3 a 6 años de cárcel.

“Es necesario que se haga conciencia de que estas cosas no deben suceder, no deben de admitirse. Y tiene que ver mucho con la formación que se da desde la edad temprana de la vida. Tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y el amor a los animales; la importancia de la fraternidad”, indicó AMLO.

#EnLaMañanera | Autoridades ya tienen identificado al sujeto que arrojó a un perro a un cazo de aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México pic.twitter.com/WwFeulItNr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 30, 2023

A pesar de que el hombre que arrojó al perrito en aceite hirviendo en el Edomex ya fue identificado, Rosa Icela Rodríguez aseveró que es importante mantener en privado la identidad del mismo; sin embargo, reiteró que cooperarán para que se haga justicia.

Caso de perrito arrojado a aceite hirviendo en Tecámac causa indignación

Fue el pasado domingo 28 de mayo cuando un nuevo caso de maltrato animal se registró en el país y causó indignación entre la población. Esto ocurrió en Tecámac, Estado de México, donde un hombre arrojó a un perrito al interior de un cazo de carnitas con aceite hirviendo y después huyó del lugar a bordo de un vehículo.

¡Lamentable! Se registra nuevo caso de maltrato animal en Edomex

Hombre que arrojó a perrito a aceite hirviendo amenazó al carnicero, dueño del can

En entrevista para Hechos AM, la presidenta de la asociación “Peludos Desamparados”, Jacqueline Baca, narró que el sujeto llegó a la carnicería para amenazar al propietario del negocio con un arma y exigir el cierre del mismo; sin embargo, el dueño se negó, por lo que terminó asesinando a "Benito".