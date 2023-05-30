¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 30 de mayo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este martes 30 de mayo de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional y se informó acerca de la seguridad del país.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Revelan nombre de juezas que favorecieron a delincuentes

El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer los nombres de los jueces y juezas que favorecen a delincuentes; exhibió a la encargada de Despacho del Juzgado, Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero.

#EnLaMañanera | El Subrio. de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, mencionó que la ministra Norma Piña favoreció a cuatro delincuentes en su calidad de Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal pic.twitter.com/K9p3H64Vnu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 30, 2023

Caso de hombre que arrojó a perro en aceite hirviendo

Rosa Icela Rodríguez informó sobre el caso del hombre que arrojó a un perrito en aceite hirviendo en Estado de México, sobre esto dijo que el hombre ya fue identificado.

#EnLaMañanera | Autoridades ya tienen identificado al sujeto que arrojó a un perro a un cazo de aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México pic.twitter.com/WwFeulItNr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 30, 2023

AMLO llama a sostener plantón contra el Poder Judicial

Al ser cuestionado sobre la marcha para defender a la SCJN, AMLO destacó nuevamente la confrontación que hubo en las inmediaciones de la Suprema Corte y consideró que este tipo de actos son para imponer la fuerza. En ese sentido, llamó a seguir luchando por la vía pacífica y no caer en provocaciones.

AMLO aseguró que se protegerá a madres buscadoras

Al ser cuestionado sobre las amenazas de muerte que reciben madres buscadoras, el presidente López Obrador aseveró que se seguirán protegiendo.