VIDEO: Hombre se prende fuego en la Glorieta de Insurgentes: el dramático rescate que paralizó la CDMX

Hoy por la tarde de este jueves 29 de octubre, un hombre se prendió fuego en la Glorieta de Insurgentes y desata el pánico en plena alcaldía Cuauhtémoc. Imagínate caminar por uno de los puntos más transitados de la Ciudad de México (CDMX) y toparte de frente con una escena digna de una película de acción. La tensión cortaba el aire cuando un sujeto trepó y cruzó la barda de seguridad, amenazando directamente con aventarse al vacío. Quienes pasaban por ahí sacaron de inmediato sus celulares, grabando el momento exacto en el que el caos se apoderó del lugar. Nadie se esperaba vivir algo así en pleno día.

Negociación al límite y una decisión fatal

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron rápido al punto para intentar controlar la situación. Durante varios minutos, los oficiales dialogaron con él, tratando de convencerlo de regresar al lado seguro y calmar sus nervios. Pero la desesperación pudo más. En un giro que dejó completamente helados a los curiosos que no dejaban de grabar, el sujeto cumplió parte de su amenaza y se prendió fuego a la vista de todos los presentes.

#TarjetaInformativa | Uniformados de la #SSC, adscritos a la #UnidadGraffiti, rescataron a un hombre que se prendió fuego e intentó arrojarse desde lo alto de la Glorieta de los Insurgentes, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx. Los policías fueron alertados sobre una persona que había cruzado la barda de seguridad de la Glorieta de los Insurgentes, en la salida hacia la calle #Oaxaca, en la colonia #RomaNorte, por lo que de inmediato acudieron al lugar e iniciaron un diálogo para evitar que atentara contra su vida; durante la intervención, personal de la Unidad de Graffiti se acercó para brindarle apoyo, momento en el que el hombre se prendió fuego. En una rápida acción, los oficiales lograron sujetarlo, apagar las llamas y ponerlo a salvo, tras lo cual paramédicos del #ERUM le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada, debido a quemaduras de segundo grado y tercer grado en diversas partes del cuerpo. https://t.co/BVJJD0GoWR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 30, 2026

Rescate extremo entre llamas y aplausos

Lejos de retroceder por el miedo, los policías entraron en acción inmediata. Los oficiales se le fueron encima para someterlo y apagar las llamas rápidamente, arriesgando su propia seguridad física. Fueron segundos eternos de pura adrenalina, pero finalmente lograron ponerlo a salvo.

En cuestión de instantes, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) tomaron el control de la emergencia. El hombre fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital cercano, ya que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado que requerían atención médica especializada.

El tenso desenlace quedó registrado en distintos videos. Al confirmar que la persona estaba viva, los oficiales se llevaron el reconocimiento absoluto y los aplausos de toda la gente que atestiguó este rescate de infarto.