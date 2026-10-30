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VIDEO: Hombre se prende fuego en la Glorieta de Insurgentes: el dramático rescate que paralizó la CDMX

Un video viral muestra los minutos de tensión en la CDMX. Descubre cómo la rápida acción heroica de la policía evitó ayer una tragedia inminente.

Un hombre intentó lanzarse desde la Glorieta de Insurgentes
En una rápida acción, los oficiales lograron sujetarlo, apagar las llamas y ponerlo a salvo| SSC

Escrito por: Jorge Iñigo

Con información de: Marco Alfredo Torres Hernández

Hoy por la tarde de este jueves 29 de octubre, un hombre se prendió fuego en la Glorieta de Insurgentes y desata el pánico en plena alcaldía Cuauhtémoc. Imagínate caminar por uno de los puntos más transitados de la Ciudad de México (CDMX) y toparte de frente con una escena digna de una película de acción. La tensión cortaba el aire cuando un sujeto trepó y cruzó la barda de seguridad, amenazando directamente con aventarse al vacío. Quienes pasaban por ahí sacaron de inmediato sus celulares, grabando el momento exacto en el que el caos se apoderó del lugar. Nadie se esperaba vivir algo así en pleno día.

Negociación al límite y una decisión fatal

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron rápido al punto para intentar controlar la situación. Durante varios minutos, los oficiales dialogaron con él, tratando de convencerlo de regresar al lado seguro y calmar sus nervios. Pero la desesperación pudo más. En un giro que dejó completamente helados a los curiosos que no dejaban de grabar, el sujeto cumplió parte de su amenaza y se prendió fuego a la vista de todos los presentes.

Rescate extremo entre llamas y aplausos

Lejos de retroceder por el miedo, los policías entraron en acción inmediata. Los oficiales se le fueron encima para someterlo y apagar las llamas rápidamente, arriesgando su propia seguridad física. Fueron segundos eternos de pura adrenalina, pero finalmente lograron ponerlo a salvo.

En cuestión de instantes, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) tomaron el control de la emergencia. El hombre fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital cercano, ya que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado que requerían atención médica especializada.

El tenso desenlace quedó registrado en distintos videos. Al confirmar que la persona estaba viva, los oficiales se llevaron el reconocimiento absoluto y los aplausos de toda la gente que atestiguó este rescate de infarto.

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