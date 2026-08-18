Cladosporium sphaerospermum, el hongo de Chernobyl que “come” radiación: La NASA lo investiga para cultivar alimentos y proteger astronautas en el espacio

Un organismo capaz sobrevivir en los ambientes más complicados del planeta captó la atención de científicos internacionales. Se trata del Cladosporium sphaerospermum, u hongo de Chernobyl, un hongo negro encontrado en la zona de desastre de Chernobyl que no solo resiste la radiación gamma, sino que la utiliza para alimentarse.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de dicho hongo.

El Hongo de Chernóbil que se Alimenta de Radiación: Cladosporium sphaerospermum



En Chernóbil, científicos han identificado al Cladosporium sphaerospermum, un hongo negro con la extraordinaria capacidad de alimentarse de radiación gamma.



Este fenómeno, conocido como radiotrofia,… pic.twitter.com/TindWExeha — Comunidad Biológica (@Bio_comunidad) December 19, 2024

El hongo de Chernobyl que se alimenta de la radiación

Identificado en las sombras del lugar radiactivo de Chernobyl, este hongo negro desarrolla un proceso conocido como radiotrofia.

A través de la melanina, pigmento que da color a la piel, cabello, ojos, presente en su estructura, el organismo absorbe la radiación gamma, energía electromagnética, y la transforma en energía química para crecer.

Los análisis dicen que el microbio se mueve hacia las áreas con mayores niveles de radiación, demostrando una adaptación metabólica única.

NASA estudia el microbio para cultivar en el espacio

Científicos del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en alianza con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, analizan el genoma de este hongo.

La investigación busca saber cómo los gases y compuestos orgánicos emitidos por el organismo ayudan a generar crecimiento de los cultivos, permitiendo cosechas más rápidas y con más masa vegetal en espacios pequeños.

A black fungus evolved to feeds on radiation at Chernobyl.



In the ruins of Chernobyl, scientists discovered something bizarre: a black fungus growing directly on the walls of Reactor 4 – one of the most radioactive places on Earth.



The organism, called Cladosporium… pic.twitter.com/PAMMzTW2gw — Shining Science (@ShiningScience) August 2, 2026

NASA ensaya con hongo de Chernobyl

Las pruebas se han enfocado en variedades de lechuga y mizuna, un vegetal de hoja verde de rápido crecimiento.

Usando cámaras de prueba con control de temperatura, humedad y dióxido de carbono en laboratorios especializados, los investigadores evalúan si la presencia del hongo incrementa la productividad de las plantas en tierra y en condiciones de microgravedad.

¿Para qué podría servir el hongo de Chernobyl?

Además de su uso en la agricultura espacial, el Cladosporium sphaerospermum es estudiado en la astrobiología por su posible uso como barrera biológica.

Por su capacidad para absorber la radiación dañina, los expertos prevén que capas de este cultivo podrían servir en el futuro como un escudo protector para las naves y las tripulaciones expuestas a la radiación cósmica en viajes que duran más tiempo.