Alertan radiación solar extrema en CDMX: lo que debes hacer

La Ciudad de México (CDMX) entró en alerta por el registro de niveles extremadamente altos de radiación solar, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En la capital y el resto del país, la onda de calor no da tregua y las altas temperaturas han sofocado a la población, esto a pesar de la presencia de lluvias, sin embargo, hoy los índices de radiación solar fueron muy altos.

¿Qué hacer ante niveles altos de radición solar?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX emitió una serie de recomendaciones para que la población pueda protegerse de los altos niveles de radiación solar lo que se debe de hacer es:



Usar protector contra la radiación solar UV

Usar ropa de algodón de manga larga

Utilizar gafas y gorra o sombrero

Proteger a niños pequeños y adultos mayores

Evitar exponerte al sol por tiempo prolongado

Aunado a ello, siempre aplica protector solar FPS 30+, usa ropa de algodón de manga larga y busca lugares con sombra o resguárdate en interiores para no quedar expuesto.