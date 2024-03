Metro CDMX se va de vacaciones; estos son los nuevos horarios por Semana Santa 2024

Las vacaciones de Semana Santa 2024 están a la vuelta de la esquina y miles de personas se preparan para salir de la capital; sin embargo, otros tantos se aprovecharán para quedarse en casa y descansar, por esto es importante no llevarte una sorpresa en materia de transporte público, principalmente si viajas en el Metro CDMX porque cambiará su horario.

En un comunicado, el Metro CDMX dio a conocer los nuevos horarios que mantendrá algunos días por Semana Santa 2024, por lo que es importante consultarlo para no llevarte un susto, claro, en caso de que seas muy madrugador, de no ser así, es probable que no lo notes.

¿Cuál será el horario del Metro CDMX durante Semana Santa?

¡Atención! Los horarios del transporte público cambiarán el jueves 28 y viernes 29 de marzo, en este sentido, las autoridades les solicitaron a las personas estar al tanto y compartir el mensaje para todas las personas.

El Metro CDMX modificará su horario como si fuera días festivos o domingo, será de 7:00 a 24:00 horas, al tiempo que podrán viajar las bicicletas durante esos días, siempre y cuando viajen esperen la llegada del convoy junto a la pared y aborden en los extremos del vagón para evitar la obstaculización del cierre de puertas.

“El Metro informa que los próximos días jueves 28 y viernes 29 de marzo el servicio se otorgará con el horario establecido para los días domingos y festivos, por lo que, en ambas fechas, la corrida de los trenes será de las 07:00 a las 24:00 horas”, escribieron.

#TarjetaInformativa: Conoce los horarios para los próximos días 28 y 29 de marzo. pic.twitter.com/iCNmKHd9lP — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 24, 2024

¿Cuáles son los horarios del Metrobús CDMX y otros servicios de transporte público?

Tal y como el Metro CDMX, otros sitios de transporte público también cambiaron sus horarios durante Semana Santa, estos quedaron de la siguiente manera:



Metrobús CDMX: Jueves 28 y sábado 30: 4:30 am a 00:00 horas, viernes 29 5:00 a 00:00 horas.

Jueves 28 y sábado 30: 4:30 am a 00:00 horas, viernes 29 5:00 a 00:00 horas. RTP: Jueves, viernes y sábado: 5:30 a 23:00 horas.

Jueves, viernes y sábado: 5:30 a 23:00 horas. Trolebús: Jueves, viernes, sábado: 5:30 horas a 23:30 horas

Jueves, viernes, sábado: 5:30 horas a 23:30 horas Tren Ligero: Jueves, viernes y sábado: 7:00 horas a 23:30 horas.

Jueves, viernes y sábado: 7:00 horas a 23:30 horas. Cablebús: Viernes y sábado: 7:00 horas a 23:00 horas, jueves 5:00 a 23:00 horas.