Examen UNAM 2026: Carreras que piden más aciertos y el puntaje mínimo para entrar

Ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México representa uno de los retos académicos más complejos en el país debido a la alta concentración de solicitudes en un grupo selecto de licenciaturas. Te decimos todo lo que debes saber tras el examen UNAM 2026.

Carrera con mayor demanda y los aciertos que piden en cada facultad de la UNAM

De acuerdo con las métricas de admisión de la institución, la carrera de Médico Cirujano se mantiene como la opción más saturada y con el menor porcentaje de aceptación general, el cual se sitúa en apenas el 1.39%.

Esta licenciatura exige puntuaciones sumamente elevadas que varían según el plantel: la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria requiere un mínimo de 112 aciertos, mientras que la FES Zaragoza solicita 110 y la FES Iztacala pide 108 puntos.

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En el rubro de las ciencias sociales y administrativas, la carrera de Derecho figura en el segundo puesto de popularidad. A diferencia del área médica, este programa cuenta con un margen de ingreso un poco más flexible, estableciendo un corte de 86 aciertos en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria.

Si se opta por los planteles multidisciplinarios, la exigencia disminuye a 74 aciertos en la FES Aragón y a 70 puntos en la FES Acatlán. Otra de las disciplinas con alta competencia es Psicología, cuyo ingreso en la Facultad de Psicología de Ciudad Universitaria requiere 104 aciertos, disminuyendo a 88 en la FES Zaragoza, 87 en la FES Iztacala y a solo 60 puntos en la sede de Tlaxcala. Por su parte, la carrera de Cirujano Dentista pide 98 aciertos en Ciudad Universitaria, 90 en la FES Zaragoza y 89 en la FES Iztacala.

Qué carrera es la que menos aciertos piden en Filosofía de la UNAM

Frente a la intensa competencia de los programas tradicionales, el análisis de la oferta educativa revela que existen alternativas con menor demanda que solicitan puntuaciones considerablemente más accesibles.

Dentro de los mismos campus e instituciones periféricas de la UNAM, las disciplinas enfocadas en las humanidades, las ciencias de la Tierra y las áreas especializadas se consolidan como opciones estratégicas para asegurar el ingreso.

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En estas categorías de baja demanda, los puntajes mínimos oscilan en rangos mucho menores. Por ejemplo, las licenciaturas en Filosofía y en Lengua y Literaturas Hispánicas suelen requerir un aproximado de entre 55 y 65 aciertos para obtener un espacio. De igual forma, la carrera de Geografía se sitúa en un estándar de 50 a 60 aciertos mínimos.

En el sector de las ingenierías y las ciencias exactas, disciplinas como Ingeniería Geofísica solicitan un promedio de 65 a 75 puntos, mientras que la licenciatura en Ciencias Genómicas mantiene un corte de entre 70 y 80 aciertos mínimos.

¿Qué carreras piden más aciertos en las facultades de Ciudad Universitaria?

El campus central de Ciudad Universitaria concentra de forma histórica los filtros de selección más rigurosos de todo el concurso de selección.Las licenciaturas que exigen el mayor número de respuestas correctas pertenecen primordialmente a las áreas de la Salud y el diseño.

Médico Cirujano encabeza este grupo de élite en el campus central con sus 112 aciertos obligatorios, lo que significa que el estudiante debe contestar de manera perfecta el 93.3% de la prueba de 120 reactivos.

Le sigue de cerca la carrera de Psicología, que dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria establece su corte en 104 aciertos. Cirujano Dentista se posiciona también en la parte alta de las estadísticas con un mínimo de 98 puntos en la Facultad de Odontología, mientras que la carrera de Arquitectura demanda un puntaje mínimo de 95 aciertos para asegurar un espacio en sus aulas.

¿Cuándo salen los resultados de la UNAM 2026?

Una vez concluidas las aplicaciones del examen de admisión, el cual está calendarizado para llevarse a cabo del 18 de mayo al 2 de junio de 2026, el proceso entra en su etapa final de calificación y asignación.

La Dirección General de Administración Escolar publicará los resultados oficiales de la prueba el 17 de julio de 2026. Los aspirantes podrán consultar sus puntajes individuales y el estatus de su selección de manera directa ingresando al sistema electrónico del portal de la DGAE.

