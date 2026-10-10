¿Te toca dejar el coche? Así queda el Hoy No Circula de este segundo sábado del mes

Este 10 de octubre de 2026 es el segundo sábado del mes, por lo que el programa Hoy No Circula tiene restricciones específicas para vehículos con holograma 1 y 2, así como para unidades con placas foráneas sujetas al programa.

Las restricciones habituales están vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y los municipios del Estado de México donde aplica el programa.

¿Qué autos no circulan este sábado 10 de octubre?

Autos con holograma 1, placas con terminación par y cuyas placas terminan en 0, 2, 4, 6 y 8.

Autos con holograma 2 de todas las terminaciones (descansan todos los sábados del mes).

Foráneos: Los vehículos con placas foráneas también tienen restricciones, salvo las excepciones previstas por el programa.

Hoy No Circula Sábado| CAMe

¿Qué autos sí pueden circular este sábado?

En condiciones normales, pueden circular los vehículos con holograma 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos que cuentan con exención.

También pueden circular los automóviles con holograma 1 cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9.

Toma en cuenta que, si se activa una contingencia ambiental, las restricciones pueden cambiar y alcanzar a más vehículos.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si conduces durante el horario restringido, puedes recibir una sanción económica. El monto depende de la entidad donde se cometa la infracción.

Ciudad de México : de 20 a 30 UMA, equivalentes a 2,346.20 a 3,519.30 pesos, además de la posible remisión del vehículo al depósito.



: de 20 a 30 UMA, equivalentes a 2,346.20 a 3,519.30 pesos, además de la posible remisión del vehículo al depósito. Estado de México: la multa es de 20 UMA, equivalente a 2,346.20 pesos.



Estos cálculos consideran el valor diario de la UMA para 2026, de 117.31 pesos.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula sabatino?

La restricción de este sábado 10 de octubre estará vigente de 5:00 a 22:00 horas. El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México incluidos en la zona regulada.

Antes de salir, toma en cuenta que una contingencia ambiental puede modificar las reglas habituales.