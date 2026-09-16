Aplican el Hoy No Circula a estos autos durante el desfile del 16 de septiembre en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula se activó para este miércoles 16 de septiembre en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que las restricciones del programa no se modifican.

A pesar de que es un día de descanso obligatorio, el programa seguirá activo durante el transcurso del día, lo que dificultará la circulación para diversos vehículos.

¿Qué autos no circulan este miércoles 16 de septiembre en CDMX y Edomex?

Los vehículos que descansan este 16 de septiembre en la CDMX y Edomex son los siguientes:



Autos con engomado rojo:

Que tengan terminación de placas en 3 y 4

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

La medida aplica en un horario de 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas, por lo que mejor no arriesgues tu cartera y guarda el coche.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿Por qué podría activarse una contingencia ambiental este 16 de septiembre?

La contingencia ambiental podría activarse este 16 de septiembre debido al aumento de partículas PM10 y PM2.5 generado por la pirotecnia de las fiestas patrias.

El humo de los cuetes puede acumularse durante varias horas, especialmente durante la madrugada, pero para que esto pase, la CAMe debe registrar concentraciones elevadas de contaminantes y condiciones que impidan su dispersión, como poco viento, ambiente seco o una inversión térmica.

Si estas condiciones se combinan con las emisiones de vehículos, incendios o quemas, la calidad del aire podría empeorar y las autoridades evaluarían la activación de medidas como el Doble Hoy No Circula.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Las multas por no respetar el programa son similares en la CDMX y el Edomex. Ambas entidades aplican sanciones que oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización ( UMAs ):



CDMX la multa varía entre los 2 mil a 3 mil 500 pesos

Edomex, la sanción se traduce en un rango de dos mil a tres mil pesos.

En situaciones de Doble Hoy No Circula, que se activa durante contingencias ambientales, las multas pueden ser más, incluyendo el gasto por el corralón.

