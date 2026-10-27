Martes de placas rosas: revisa si tu auto se queda en casa por el Hoy No Circula

Si tu auto tiene engomado rosa, vale la pena revisar las placas antes de salir este martes 27 de octubre. El programa Hoy No Circula restringe a varios vehículos en la Ciudad de México y municipios del Estado de México para reducir las emisiones contaminantes.

¿Qué autos no circulan el martes 27 de octubre en CDMX y Edomex?

Este martes deben descansar los vehículos con las siguientes características:



Engomado: rosa.

Terminación de placa: 7 y 8.

Holograma: 1 y 2.

Los vehículos foráneos también tienen restricciones. En días hábiles, no pueden circular de 5:00 a 11:00 horas, independientemente de la terminación de sus placas; además, deben atender la restricción correspondiente al día.

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención, pueden circular con normalidad, salvo que se anuncien medidas extraordinarias por contingencia ambiental.

Hoy No Circula martes|CAMe

¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa abarca sus 16 alcaldías. En el Estado de México, la restricción aplica en los siguientes 18 municipios de la zona metropolitana:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si conduces un vehículo restringido, puedes recibir una sanción económica.

En la CDMX, la multa va de 20 a 30 UMA, equivalente a aproximadamente 2 mil 263 a 3 mil 394 pesos, tomando como referencia la UMA diaria de 2026, de 113.14 pesos.

En los municipios del Estado de México donde aplica el programa, la sanción va de 16 a 20 UMA, es decir, alrededor de 1,810 a 2,263 pesos. Además, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, de acuerdo con la información consultada.

Antes de salir, revisa el holograma, el color del engomado y el último número de tu placa para evitar una infracción.