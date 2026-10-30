¡Qué no te agarren en curva! Así queda el Hoy No Circula del viernes 30 de octubre: revisa si tu auto puede salir
El último viernes de octubre llega con restricciones para ciertos vehículos; revisa los horarios y las excepciones antes de salir.
El último viernes de octubre llega con restricciones para los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México. Este 30 de octubre de 2026, los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2 deberán quedarse en casa durante el horario establecido por el programa Hoy No Circula.
La medida opera de manera habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, en las zonas donde está vigente. Antes de salir, conviene revisar las características del vehículo para evitar una infracción que puede afectar el bolsillo.
¿Qué autos no circulan el viernes 30 de octubre en CDMX y Edomex?
De acuerdo con el calendario del programa, las restricciones de este viernes son:
- Engomado: azul.
- Terminación de placas: 9 y 0.
- Holograma: 1 y 2.
- Horario: de 5:00 a 22:00 horas.
Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cuentan con holograma exento, pueden circular bajo las condiciones habituales del programa.
¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?
En la Ciudad de México, la restricción abarca sus 16 alcaldías. Mientras que en el Estado de México, el programa también contempla municipios de tres zonas metropolitanas:
Zona Metropolitana del Valle de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Valle de Toluca:
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
Si circulas cuando tu automóvil tiene restricción, puedes recibir una sanción económica. El monto depende de la entidad donde se cometa la infracción.
- CDMX: de 20 a 30 UMA, equivalente a entre 2 mil 346.80 y 3 mil 519.30 pesos.
- Estado de México: 20 UMA, equivalentes a 2 mil 346.80 pesos, de acuerdo con la tabla de sanciones estatal.
Por eso, antes de utilizar tu vehículo, revisa el holograma y la terminación de las placas.
¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes 30 de octubre?
El programa opera con sus restricciones habituales para este viernes. Sin embargo, si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental, podrían establecerse medidas extraordinarias y ampliar las limitaciones vehiculares.
Puedes consultar los avisos y posibles modificaciones en el portal de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y verificar tu automóvil en el calendario oficial del Hoy No Circula.