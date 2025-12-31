Último Hoy No Circula del 2025 en CDMX y Edomex: ¿habrá contingencia ambiental?

Este 31 de diciembre se aplica por última vez en 2025 el Hoy No Circula en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Aunque las restricciones de este miércoles operarán con normalidad, la mala calidad del aire podría hacer que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental para el 1 de enero de 2026.

¿Qué autos no circulan este 31 de diciembre de 2025?

El programa busca restringir la circulación para reducir la contaminación vehicular , con base en el color del engomado y la terminación de la placa, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Este 31 de diciembre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigentes las restricciones vehiculares para los siguientes autos:



Autos con engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2

Programa Hoy No Circula: Los coches que no circulan hoy miércoles 25 de septiembre en CDMX y Edomex

¿Qué cambios tendrá el Hoy No Circula en 2026?

A partir de 2026, se suman 22 nuevos municipios a las restricciones del programa Hoy No Circula, luego de que este 31 de diciembre concluya el proceso de socialización en el Valle de Toluca y la región de Santiago Tianguistenco.

Con estas nuevas disposiciones, el mapa del programa queda conformado de la siguiente manera:

Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Texcalyacac

Atizapán

Tianguistenco

Capulhuac

Xalatlaco

Cabe recordar que el programa ya incluye a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):



Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

Multas por no respetar el Hoy No Circula en 2026

En la entidad mexiquense, los automovilistas que no respeten el programa pueden ser sancionados con una multa equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La UMA es el valor de referencia que se utiliza para calcular multas y otras obligaciones legales en el país. Durante 2025, su valor fue de 113.14 pesos, lo que equivale a 2 mil 263 pesos por circular en un día restringido.

Cabe recordar que este monto puede modificarse, ya que el INEGI actualiza la UMA cada año y, hasta el momento, no se ha informado el valor que aplicará en 2026.