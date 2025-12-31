Último Hoy No Circula del 2025 en CDMX y Edomex: ¿habrá contingencia ambiental?
Para despedir bien el año, el Hoy No Circula opera con normalidad este miércoles 31 de diciembre en CDMX y Edomex, antes de los cambios previstos para 2026.
Este 31 de diciembre se aplica por última vez en 2025 el Hoy No Circula en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
Aunque las restricciones de este miércoles operarán con normalidad, la mala calidad del aire podría hacer que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental para el 1 de enero de 2026.
¿Qué autos no circulan este 31 de diciembre de 2025?
El programa busca restringir la circulación para reducir la contaminación vehicular , con base en el color del engomado y la terminación de la placa, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.
Este 31 de diciembre, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigentes las restricciones vehiculares para los siguientes autos:
- Autos con engomado rojo
- Terminación de placa 3 y 4
- Holograma 1 y 2
¿Qué cambios tendrá el Hoy No Circula en 2026?
A partir de 2026, se suman 22 nuevos municipios a las restricciones del programa Hoy No Circula, luego de que este 31 de diciembre concluya el proceso de socialización en el Valle de Toluca y la región de Santiago Tianguistenco.
Con estas nuevas disposiciones, el mapa del programa queda conformado de la siguiente manera:
Valle de Toluca:
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:
- Almoloya del Río
- Texcalyacac
- Atizapán
- Tianguistenco
- Capulhuac
- Xalatlaco
Cabe recordar que el programa ya incluye a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):
- Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.
Multas por no respetar el Hoy No Circula en 2026
En la entidad mexiquense, los automovilistas que no respeten el programa pueden ser sancionados con una multa equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La UMA es el valor de referencia que se utiliza para calcular multas y otras obligaciones legales en el país. Durante 2025, su valor fue de 113.14 pesos, lo que equivale a 2 mil 263 pesos por circular en un día restringido.
Cabe recordar que este monto puede modificarse, ya que el INEGI actualiza la UMA cada año y, hasta el momento, no se ha informado el valor que aplicará en 2026.