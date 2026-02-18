Así se modifica el Hoy No Circula tras contingencia ambiental en CDMX y Edomex

¡Toma nota para que no te multen! Tras concluir la contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el programa Hoy No Circula vuelve a operar con normalidad.

Esto significa que aplican únicamente las restricciones habituales según holograma y terminación de placa, en el horario regular de 5:00 a 22:00 horas. Aquí te explicamos qué vehículos descansan hoy y cuáles son las multas en caso de incumplimiento.

Cuando los niveles de contaminación superan los parámetros considerados seguros para la población, las autoridades determinan aplicar medidas extraordinarias para reducir emisiones, principalmente las generadas por el parque vehicular.

Hoy No Circula miércoles 18 de febrero

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, este miércoles 18 de febrero deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, así como aquellos que cuenten con hologramas 1 y 2.

La restricción estará vigente en un horario de 5:00 a 22:00 horas y aplica tanto en la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Durante ese periodo, las unidades señaladas deberán permanecer fuera de circulación, incluso si se trata de trayectos cortos o traslados dentro de la misma zona.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

A pesar de la restricción, el programa contempla excepciones:



Vehículos con holograma 0 y 00

Motocicletas

Vehículos de emergencia, como ambulancias, patrullas y unidades de bomberos

Transporte escolar y de personal

Transporte público de pasajeros

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personas con discapacidad

Multas por no cumplir con el Hoy No Circula

En la CDMX y el Edomex, las multas oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de un posible envío del vehículo al corralón, lo que incrementa el costo total de la multa.

Municipios donde aplica el Hoy No Circula

El programa opera en municipios conurbados del Estado de México (Edomex) como:

