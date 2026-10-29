¿Te toca moverte en bici? Así queda el Hoy No Circula para este jueves

Este jueves, el programa Hoy No Circula se aplica de manera habitual en la Ciudad de México y las zonas del Estado de México donde está vigente. De acuerdo con el calendario, deben descansar los vehículos con estas características:



Engomado verde.



Placas con terminación 1 y 2.



Holograma de verificación 1 y 2.



La restricción está prevista de las 5:00 a las 22:00 horas. Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cuentan con holograma exento, generalmente pueden circular, salvo que se anuncien medidas extraordinarias por contingencia ambiental.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?

La restricción abarca las 16 alcaldías de la CDMX y los siguientes municipios mexiquenses de acuerdo con la cobertura reportada para el programa.

Estado de México:

Zona conurbada: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.



Valle de Toluca: Almoloya de Juárez, Calimaya, Capulhuac de Mirafuentes (Capultepec, según la fuente consultada), Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.



Zona de Santiago Tianguistenco: Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.



¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir la restricción puede salir caro. Para 2026, la multa reportada es de 20 a 30 UMA, equivalente a un rango aproximado de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, según el valor de la UMA y la aplicación de la sanción. El vehículo también puede ser remitido al depósito vehicular, conforme a la normativa aplicable, así que si no quieres darle un golpe a tu quincena larga, mejor revisa las placas de tu vehículo.

Antes de salir, revisa el calendario y los avisos de la autoridad ambiental por si se activa una contingencia que modifique las restricciones.