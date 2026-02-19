¿Qué vehículos circulan este jueves? Así aplica el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

Este jueves 19 de febrero, el programa Hoy No Circula aplicará en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que es importante verificar si tu vehículo se encuentra dentro de las restricciones. Ante las altas temperaturas que se han registrado, tomar previsiones con anticipación puede evitarte contratiempos y largas caminatas bajo el sol.

Vehículos que no circulan este jueves 19 de febrero

¿Tendrás que sacar la bicicleta? Sin contingencia ambiental activada, el programa Hoy No Circula operará de manera habitual este jueves 19 de febrero de 2026 en la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con el calendario oficial, no podrán circular los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y holograma de verificación 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, por lo que los conductores deberán tomar previsiones.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

En cuanto a los vehículos que sí podrán circular este jueves, las autoridades informaron que quedan exentos de la restricción aquellos que cumplen con ciertos criterios establecidos en el programa.



Vehículos con holograma 0 y 00

Motocicletas

Vehículos de emergencia, como ambulancias, patrullas y unidades de bomberos

Transporte escolar y de personal

Transporte público de pasajeros

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personas con discapacidad

Municipios ddel Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa opera en municipios conurbados del Estado de México (Edomex) como:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Toluca

Multas por no cumplir con el Hoy No Circula

Para que tu bolsillo o tu quincena no se vean afectados, toma nota. En la CDMX y el Edomex, las multas oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de un posible envío del vehículo al corralón, lo que incrementa el costo total de la multa.

¿Por qué se activa la contingencia ambiental?

Cuando los niveles de contaminación superan los parámetros considerados seguros para la población, las autoridades determinan aplicar medidas extraordinarias para reducir emisiones, principalmente las generadas por el parque vehicular. Por lo que activan la fase 1 de la contingencia ambiental.