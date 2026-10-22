¡Que no te agarren en curva! Aplica Hoy No Circula este jueves: revisa si tu auto puede salir en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula de este jueves 22 de octubre de 2026 restringe la circulación de automóviles con engomado verde, placas terminadas en 1 y 2 y holograma de verificación 1 o 2. La medida aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México incorporados al programa.

Los conductores deben revisar estos datos antes de salir, pues incumplir la disposición puede derivar en una multa y otras complicaciones. En cuanto al Doble Hoy No Circula, es necesario consultar los avisos oficiales de las autoridades ambientales para confirmar si se activa alguna restricción extraordinaria.

Hoy No Circula jueves 22 de octubre: ¿qué autos no circulan?

Para saber si tu vehículo debe quedarse en casa, revisa las características correspondientes a este jueves:



Engomado: verde.

Terminación de placas: 1 y 2.

Holograma: 1 y 2.

Horario: De 5:00 a 22:00 horas.

Los automóviles que reúnen estas condiciones tienen restringida la circulación durante el periodo establecido; la medida busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Habrá Doble Hoy No Circula este jueves?

El Doble Hoy No Circula no debe darse por hecho únicamente por cambios en la calidad del aire, su aplicación depende de los avisos de las autoridades ambientales, que pueden establecer restricciones adicionales cuando se activa una contingencia.

Antes de utilizar tu automóvil, consulta los reportes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y las autoridades de calidad del aire de la CDMX para conocer si hay alguna medida extraordinaria vigente.

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¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

En condiciones ordinarias, los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de la restricción habitual; también existen excepciones para unidades eléctricas e híbridas y vehículos de emergencia, entre otros casos previstos por las disposiciones aplicables.

¿En qué municipios del Edomex aplica el programa?

En la Ciudad de México, el Hoy No Circula comprende sus 16 alcaldías. En el Estado de México, la medida se aplica en los municipios incorporados al programa en la Zona Metropolitana del Valle de México, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando el automóvil tiene restricción puede generar una sanción económica. En la Ciudad de México, la multa reportada para esta infracción va de 20 a 30 UMA, además de las posibles medidas aplicables al vehículo; el monto en pesos depende del valor vigente de la UMA y de las disposiciones correspondientes.