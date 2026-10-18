¡Ahora es más fácil y sin filas! Lista de municipios del Edomex donde podrás tramitar tu licencia de conducir en las unidades móviles

La licencia de conducir del Edomex es más fácil y rápida de conseguir; si quieres tramitarla sin filas y cerca de tu domicilio, las unidades móviles son la mejor opción para obtenerla, pues semana a semana recorren varios municipios del Estado de México para que puedas realizar el trámite oficial.

¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia Edomex del 19 al 24 de octubre?

Si quieres obtener tu licencia de conducir, consulta las fechas y los municipios del Edomex que visitarán las unidades móviles del 19 al 24 de octubre , así como las ubicaciones donde podrás realizar el trámite.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: SACERDOTE MUERE EN PLENA MISA EN ECUADOR; LE CAYÓ UNA CRUZ ENCIMA

Lunes 19 de octubre



Ecatepec: Calle Abasolo, esquina con Hidalgo núm. 7, colonia San Cristóbal Centro.

Cuautitlán Izcalli: frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán: frente al Palacio Municipal.

San Mateo Atenco: Calle Miguel Hidalgo s/n, entre Benito Juárez y De la Rosa, barrio San Miguel.

Metepec: Privada de la Besana s/n, barrio Espíritu Santo.

Martes 20 de octubre



Teoloyucan: Avenida Dolores s/n, barrio Tlatilco.

Tenancingo: frente al Palacio Municipal.

Tecámac: Calle Bosques de México s/n, entre Bosques de Turquía y Bosques de Portugal, arco techo municipal.

Santa Cruz Atizapán: plaza María Pliego.

Cuautitlán Izcalli: frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán: frente al Palacio Municipal.

San Mateo Atenco: Calle Miguel Hidalgo s/n, entre Benito Juárez y De la Rosa, barrio San Miguel.

Metepec: Privada de la Besana s/n, barrio Espíritu Santo.

Miércoles 21 de octubre



Teoloyucan: Avenida Dolores s/n, barrio Tlatilco.

Santa Cruz Atizapán: plaza María Pliego.

Tenancingo: frente al Palacio Municipal.

Tecámac: Calle Bosques de México s/n, entre Bosques de Turquía y Bosques de Portugal, arco techo municipal.

Cuautitlán Izcalli: frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán: frente al Palacio Municipal.

San Mateo Atenco: Calle Miguel Hidalgo s/n, entre Benito Juárez y De la Rosa, barrio San Miguel.

Jueves 22 de octubre



Teoloyucan: Avenida Dolores s/n, barrio Tlatilco.

Xonacatlán: frente al Palacio Municipal.

Tenancingo: frente al Palacio Municipal.

Tecámac: Calle Bosques de México s/n, entre Bosques de Turquía y Bosques de Portugal, arco techo municipal.

Chimalhuacán: frente al Palacio Municipal.

San Mateo Atenco: Calle Miguel Hidalgo s/n, entre Benito Juárez y De la Rosa, barrio San Miguel.

Cuautitlán Izcalli: frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: frente al Palacio Municipal.

Viernes 23 de octubre



Teoloyucan: Avenida Dolores s/n, barrio Tlatilco.

Tenancingo: frente al Palacio Municipal.

Xonacatlán: frente al Palacio Municipal.

Tecámac: Calle Bosques de México s/n, entre Bosques de Turquía y Bosques de Portugal, arco techo municipal.

Chimalhuacán: frente al Palacio Municipal.

San Mateo Atenco: Calle Miguel Hidalgo s/n, entre Benito Juárez y De la Rosa, barrio San Miguel.

Cuautitlán Izcalli: frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: frente al Palacio Municipal.

Sábado 24 de octubre



Tecámac: Calle Bosques de México s/n, entre Bosques de Turquía y Bosques de Portugal, arco techo municipal.

Xonacatlán: frente al Palacio Municipal.

Tenancingo: frente al Palacio Municipal.

Horario: las unidades móviles reciben documentos de 9:00 a 17:30 horas y brindan servicio hasta las 18:00 horas.

Licencia Edomex 2026: precios y documentos que necesitas para tramitarla

Antes de acudir a una unidad móvil para tramitar tu Licencia Edomex 2026, revisa los precios y prepara los documentos necesarios.

La licencia tipo A para automovilistas y la tipo C para motociclistas cuestan 777 pesos, mientras que la tipo E para chofer particular tiene un precio de mil 17 pesos; para menores de edad, los permisos provisionales tipo B y A cuestan 777 y 3 mil 694 pesos, respectivamente; el duplicado de la licencia tiene un costo de 525 pesos.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la licencia Edomex?



Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP certificada y actualizada.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Comprobante de pago de derechos.

Si vas a solicitar tu licencia por primera vez, también debes presentar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México, para renovar el documento, lleva tu licencia anterior.