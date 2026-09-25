Así aplicará el Hoy No Circula este viernes en CDMX y Edomex tras activarse por contaminación

Si este viernes 25 de septiembre tienes que salir en automóvil, revisa primero si tu vehículo tiene restricción; el Hoy No Circula por contaminación operará con normalidad en la CDMX y el Edomex, por lo que algunos autos deberán quedarse en casa durante varias horas.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde aplica el programa ambiental; no respetar la disposición puede terminar en una multa y hasta en el envío del vehículo al corralón.

¿Qué vehículos no podrán circular este viernes?

Para este viernes, el Hoy No Circula establece restricciones para los automóviles que tengan:



Engomado azul.

Placas con terminación 9 y 0.

Holograma 1 y 2.

Si tu automóvil reúne estas características, tendrá que permanecer fuera de circulación durante el horario establecido en las zonas donde opera el programa.

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Hoy No Circula viernes 13 de marzo en CDMX y Edomex|CAME

¿En dónde aplica el Hoy No Circula este viernes?

La restricción alcanza las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios del Estado de México que forman parte de las zonas donde está vigente el programa.

Entre ellos se encuentran Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Coacalco , además de otros municipios mexiquenses.

El programa también contempla actualmente zonas como el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, de acuerdo con las disposiciones señaladas en el material de referencia.

Estos vehículos sí pueden circular

No todos los automóviles tendrán que quedarse estacionados este viernes. Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están entre los que pueden circular sin la restricción ordinaria.

También existen excepciones para determinadas unidades de emergencia, transporte y vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, siempre que cumplan con las reglas correspondientes.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Si un automóvil que tiene restricción circula durante el horario establecido, el propietario puede hacerse acreedor a una sanción.

En la CDMX, la multa corresponde a 20 a 30 UMA, además de que el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que representa gastos adicionales por arrastre y resguardo.

Por eso, antes de salir este viernes, conviene revisar engomado, terminación de placa y holograma; esos tres datos determinan si el automóvil tiene que descansar durante la jornada del Hoy No Circula.