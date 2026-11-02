¿Se va el Hoy No Circula por Día de Muertos? Esto dice el calendario para el lunes 2 de noviembre

El Hoy No Circula del lunes 2 de noviembre de 2026 se aplicará con normalidad en la CDMX y el Estado de México, pese a las celebraciones por el Día de Muertos; de acuerdo con el calendario oficial, los vehículos con engomado amarillo, placas terminadas en 5 y 6, y holograma 1 o 2 deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas .

La restricción vehicular se mantiene para ayudar a controlar las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México; por ello, antes de salir rumbo a un panteón, una reunión familiar o algún destino turístico, conviene revisar las condiciones del automóvil.

¿Qué autos no circulan este lunes 2 de noviembre?

El calendario del Hoy No Circula establece las siguientes restricciones para el lunes:



Engomado: amarillo.

Terminación de placas: 5 y 6.

Hologramas: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

Los automóviles con holograma 0, 00 y Exento pueden circular en condiciones normales, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen los criterios de exención; las restricciones extraordinarias podrían modificar estas condiciones si las autoridades activan una contingencia ambiental.

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¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar el calendario oficial puede salir caro este Día de Muertos. En la Ciudad de México, la sanción por circular cuando corresponde descansar va de 20 a 30 UMA, equivalente a 2 mil 346.20 a 3 mil 519.30 pesos, con el valor de la UMA de 2026.

En el Estado de México, la multa por incumplir el programa es de 20 UMA, es decir, 2 mil 346.20 pesos; en los municipios donde opera la medida también puede aplicarse la remisión del vehículo al depósito, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

Por eso, no basta con conocer el día de descanso: también es importante comprobar el holograma y la terminación de la matrícula antes de encender el automóvil.

Turistas que visitan CDMX y Edomex el 2 de noviembre: ¿pueden circular?

Quienes lleguen desde otros estados o del extranjero para visitar la capital, acudir a un panteón o recorrer destinos del Estado de México deben revisar si su vehículo está sujeto al programa.

Una alternativa para determinados automóviles es el Pase Turístico Metropolitano, que permite circular durante los periodos autorizados y bajo sus condiciones de emisión. No todos los vehículos pueden obtenerlo, por lo que es importante consultar su vigencia y requisitos antes del viaje.

También hay que considerar que las placas foráneas pueden tener restricciones específicas; viajar por Día de Muertos no representa, por sí solo, una autorización para circular.

¿Por qué se mantiene el Hoy No Circula durante el Día de Muertos?

El programa busca reducir las emisiones contaminantes de los vehículos y contribuir al control de la calidad del aire. Su aplicación no depende de que sea un día festivo, sino del calendario y de las disposiciones ambientales vigentes.

Antes de salir este lunes 2 de noviembre, revisa si tu automóvil tiene permitido circular y consulta los avisos de las autoridades ambientales. Así podrás evitar una multa y organizar tus traslados durante las celebraciones de Día de Muertos.