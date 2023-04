Los autos que descansan el martes 11 de abril por el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

Tanto la Ciudad de México como el Estado de México regresaron a sus actividades rutinarias tras el fin de Semana Santa y el tráfico volvió a aparecer en las horas pico, por lo que también regresaron los principales automovilistas afectados por el programa Hoy No Circula, el cual se mantiene activo desde las 5 de la mañana y hasta las 11 de la noche para los autos delimitados a continuación.

Para este martes 11 de abril, los carros que no circulan son los que tengan engomado rosa y terminación de placas en 7 u 8, siempre y cuando hayan obtenido el holograma 1 o 2 en la última verificación vehicular. Recuerda que estos lineamientos son impuestos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Policía de Tránsito es la encargada de sancionar.

¿Qué coches no circulan el martes 11 de abril?

Los autos con engomado rosa.

Con terminación de placas 7 u 8.

Que tengan holograma 1 o 2.

¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este martes 11 de abril de 2023 en la CDMX y Edomex?

¿Cuáles autos no aplican para el Hoy No Circula de CDMX y Edomex?

Acorde con los señalamientos de la CAMe, los vehículos con holograma “0" y “00" no tienen restricciones para circular, siempre y cuando no exista alerta por contingencia ambiental. De igual forma, los coches eléctricos e híbridos también exentan las restricciones de circulación para este martes 11 de abril, así como cualquier otro día de la semana.

Adicionalmente, se suman los autos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes para atender una emergencia médica; autos de transporte escolar y de personal, aquellos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios y todos los que cuenten con placa u holograma de discapacidad.

Coches foráneos descansan hoy martes 11 de abril por el Hoy No Circula

Recuerda que todos los autos con placas foráneas a la CDMX y Edomex tienen prohibido circular de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana, sin excepción alguna; mientras que para los días martes, todos los coches foráneos que tengan terminación de placas en 7 u 8 no podrán circular desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas, pues son considerados con engomado número 1.

Calendario semanal del programa Hoy No Circula:

Todas las restricciones por el programa Hoy No Circula son válidas de lunes a sábado y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, de la siguiente forma:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

¿Cómo aplica el Hoy No Circula en el Estado de México?

Por otro lado, ten en cuenta que el programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero únicamente en 18 municipios conurbados a la Ciudad de México: