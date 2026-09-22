Activan el Hoy No Circula por contaminantes este martes 22 de septiembre; por restricción, estos autos no pueden salir

El Hoy No Circula vuelve este martes 22 de septiembre y miles de automovilistas tendrán que revisar las placas antes de salir; la restricción forma parte de las medidas para reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México .

¿Qué autos no circulan este martes 22 de septiembre?

Si tu vehículo tiene engomado rosa, placas terminadas en 7 u 8 y holograma 1 o 2 , tendrás que dejarlo en casa de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche; por ahora, el programa se mantiene en su esquema habitual y no hay Doble Hoy No Circula activo.

Así que, antes de arrancar el auto, vale la pena revisar el último número de la placa y el holograma; hacerlo con anticipación puede evitarte una multa y, sobre todo, un cambio de planes.

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Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

La medida contempla las 16 alcaldías de CDMX y 18 municipios conurbados del Estado de México ; entre ellos están Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz y Huixquilucan.

El horario es de 5:00 a 22:00 horas, por lo que fuera de ese periodo los vehículos sujetos a la restricción pueden volver a circular.

Estos autos sí pueden circular aunque sea martes

No todos los vehículos tienen que quedarse estacionados. Los autos eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuentan con holograma 0 y 00, están entre las unidades que pueden circular; también existen excepciones para vehículos de emergencia, personas con discapacidad y otros casos establecidos por las autoridades.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Qué pasa si sales con un auto que no debe circular?

Aquí viene la parte que puede afectar directamente al bolsillo: incumplir el Hoy No Circula puede representar una multa de 20 a 30 UMA, equivalente a 2 mil 346.20 hasta 3 mil 519.30 pesos en 2026; además, el automóvil puede terminar en un depósito vehicular y generar gastos adicionales.

¿Hay Doble Hoy No Circula este martes?

Por ahora, no. El último reporte disponible señala que no se había determinado activar el Doble Hoy No Circula para este martes; sin embargo, las condiciones ambientales pueden cambiar y las autoridades pueden modificar las restricciones si aumenta la concentración de contaminantes.

Por eso, si vas a salir temprano, revisa la calidad del aire y los avisos de las autoridades ambientales antes de encender el auto.