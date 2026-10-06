Hoy No Circula obliga a miles de autos a quedarse en casa: ¿Cómo quedan las restricciones este martes?

El Hoy No Circula estará activo este martes 6 de octubre de 2026 en la Ciudad de México y municipios del Estado de México , por lo que miles de automovilistas deberán revisar su placa antes de salir; estas son las unidades que tendrán restringida la circulación.

¿Qué autos no circulan este martes 6 de octubre?

Este martes deberán descansar los vehículos con engomado rosa, placas terminadas en 7 u 8 y holograma 1 o 2; la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas .

Si tu automóvil tiene estas características, tendrás que dejarlo estacionado durante ese periodo para evitar una sanción.

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Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tultitlán.

La restricción comienza a las 5:00 de la mañana y termina a las 10:00 de la noche.

Estos autos sí pueden circular este martes

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cuentan con holograma Exento, están entre las unidades que pueden circular conforme a las disposiciones del programa. También existen otras excepciones contempladas por las autoridades ambientales.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando corresponde una restricción puede generar una sanción de 20 a 30 UMA, además de que el vehículo puede ser remitido al depósito, lo que implica gastos adicionales para el propietario.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este martes?

Por ahora, no está activo el Doble Hoy No Circula. El programa se mantiene bajo las restricciones habituales; sin embargo, una modificación en las condiciones ambientales podría llevar a las autoridades a establecer medidas extraordinarias.

Por ello, antes de salir este martes, revisa terminación de placa, holograma y los avisos sobre calidad del aire para confirmar que tu vehículo puede circular.

Incumplir el Hoy No Circula puede representar una multa de 20 a 30 UMA, equivalente a 2 mil 346.20 hasta 3 mil 519.30 pesos en 2026; además, el automóvil puede terminar en un CORRALÓN vehicular y generar gastos adicionales.