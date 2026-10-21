¡Que no te agarren las multas! Activan restricciones del Hoy No Circula por contaminación en CDMX y Edomex

Si vas a utilizar tu automóvil este miércoles 21 de octubre, revisa las restricciones del Hoy No Circula en CDMX y Edomex antes de salir, ya que incumplir el programa puede costarte una multa e incluso el traslado de tu vehículo al corralón. La medida se aplicará de manera habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, para reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los vehículos que deberán suspender su circulación son los que tienen engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y holograma de verificación 1 o 2; la disposición es obligatoria en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios mexiquenses que forman parte de esta zona metropolitana.

¿Qué autos no circulan este miércoles 21 de octubre?

Antes de encender el motor, comprueba los datos de tu vehículo para saber si tiene restricciones. Este miércoles, el calendario del Hoy No Circula establece las siguientes limitaciones:



Engomado: rojo.

Terminación de placas: 3 y 4.

Holograma: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

Los automóviles con holograma 0 y 00 quedan fuera de la restricción ordinaria, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen los requisitos de exención.

También existen excepciones para unidades de emergencia y vehículos destinados a personas con discapacidad que cuenten con la documentación correspondiente; estas exenciones pueden cambiar si se declara una contingencia ambiental.

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Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿Dónde aplica el Hoy No Circula y de cuánto es la multa?

El programa opera en las 16 alcaldías de CDMX y en municipios del Estado de México como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chalco, Huixquilucan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli; si tu recorrido cruza entre ambas entidades, también debes respetar las restricciones.

Ignorar el Hoy No Circula puede derivar en una sanción económica. En la Ciudad de México, la multa va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA); en el Estado de México, la sanción por circular en un día restringido corresponde a 20 UMA.

Además, según las circunstancias y la autoridad que intervenga, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que genera gastos adicionales.

Antes de salir, verifica el engomado, la placa y el holograma; cumplir con el programa es obligatorio y ayuda a evitar sanciones por circular cuando corresponde dejar el automóvil en casa.