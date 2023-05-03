Autos que descansan el miércoles 3 de mayo en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

Planea bien tu día y evita sorpresas con los policías de tránsito, pues el programa del Hoy No Circula está activo de lunes a viernes en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que si eres nuevo con los hologramas 1 y 2, a continuación te decimos cómo consultar qué días debe descansar tu auto y, en particular, cuáles son las placas que no pueden circular este miércoles 3 de mayo.

Acorde con lo estipulado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que no circulan el miércoles en la CDMX y Edomex son los que tengan engomado rojo y con terminación de placa 3 o 4, siempre y cuando cuenten el holograma 1 o 2. Ten en cuenta que estas restricciones aplican a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

¿Qué coches no circulan este miércoles 3 de mayo de 2023 en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Todos los foráneos con terminación 3 o 4.

Qué autos no circulan en la CDMX y Edomex los miércoles por el Hoy No Circula

Hoy No Circula: ¿Qué coches sí pueden circular el miércoles 3 de mayo de 2023?

Los lineamientos de la CAMe establecen que hay algunos autos que SÍ tienen permitido circular. Primero que nada, resaltan todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, quienes pueden andar diario sin preocupaciones en la CDMX y Edomex. Por otro lado, hay algunas excepciones que debes tomar en cuenta si tienes autos de uso específico:



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 am los días que tengan restricción por el Hoy No Circula. Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental). Coches de transporte escolar y de personal. Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios. Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

A continuación te presentamos el calendario completo del Hoy No Circula para la CDMX y Edomex, ya que las restricciones aplican de acuerdo con el número en la placa y color de engomado y se aplican a cada día de la semana. A partir de esta información puedes conocer qué días no circula tu auto si portas el holograma 1 o 2 de la verificación vehicular.



Lunes no circulan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

no circulan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes no circulan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

no circulan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles no circulan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves no circulan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

no circulan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes no circulan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Cómo saber si mi auto circula hoy miércoles 3 de mayo?

Recuerda que el Gobierno de México ofrece la página del Hoy No Circula, donde se especifican qué coches tienen que descansar cada día. Lo único que necesitas es digitar el número de holograma, y el último dígito de la placa. De esta forma se podrá conocer si tu auto circula este miércoles 19 de abril o tiene que descansar.

¿Qué autos tienen que verificar en el mes de mayo?

Los carros con engomado verde verifican en abril y mayo. Posteriormente, el azul que será en mayo y junio. No olvides que para realizar el trámite en forma no debes tener adeudos de tenencia o infracciones. A continuación te dejamos el calendario de fechas para la verificación vehicular 2023 en Ciudad de México.

A través de este enlace puedes consultar toda la información respecto al proceso de verificación vehicular en el mes de mayo, tanto en la CDMX como en el Estado de México.