Hoy No Circula del sábado 3 de octubre: ojo con el primer sábado del mes

Este sábado 3 de octubre de 2026 estará vigente el programa Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México donde aplica. La restricción funciona de 5:00 a 22:00 horas.

Y hay un detalle importante: es el primer sábado del mes, por lo que el calendario no afecta a todos los vehículos de la misma manera.

¿Qué autos no circulan el sábado 3 de octubre?

Para el primer sábado de octubre, los vehículos con holograma 1 y placas con terminación impar —1, 3, 5, 7 y 9— deberán descansar.

Los vehículos con holograma 2 tienen una restricción más amplia: no circulan ningún sábado del mes, sin importar la terminación de la placa.

En cambio, los autos con holograma 0 y 00 pueden circular normalmente bajo las condiciones habituales del programa. También existen vehículos exentos, como algunos eléctricos e híbridos.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula?

La restricción sabatina se mantiene de 5:00 a 22:00 horas.

Fuera de ese horario, el programa ordinario no impone la restricción sabatina. Sin embargo, las condiciones pueden cambiar si la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa una contingencia ambiental, ya que podrían aplicarse medidas adicionales.

¿En qué lugares aplica el Hoy No Circula?

En la CDMX, el Hoy No Circula opera en sus 16 alcaldías. En el Estado de México aplica en los municipios que forman parte de la zona donde está vigente el programa, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán y Tultitlán.

¿De cuánto es la multa por no respetarlo?

Aquí es donde el descuido puede salir caro. En CDMX, incumplir el Hoy No Circula puede generar una multa de 20 a 30 UMA. Con la UMA vigente en 2026, de 117.31 pesos diarios, representa entre 2,346.20 y 3,519.30 pesos. Además, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular.

En Edomex, la Secretaría de Seguridad señala una sanción de 20 UMA por circular en día restringido, equivalente a 2,346.20 pesos, además de otras consecuencias dependiendo de la infracción.

Así que antes de tomar las llaves este sábado, conviene revisar holograma, terminación de placa y horario. Un viaje de fin de semana puede terminar en multa y corralón si el vehículo tiene restricción.