¡Que no te sorprenda! Restricciones del Hoy No Circula sabatino en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula sabatino se aplicará este sábado 9 de agosto de 2025 en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Megalópolis. Su objetivo es reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire, especialmente en días con alta concentración de ozono.

Si planeas salir, es importante que verifiques si tu vehículo tiene permitido circular para evitar sanciones económicas que pueden superar los 2 mil pesos.

¿Qué autos descansan este sábado 9 de agosto?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), las restricciones aplicarán de las 5:00 a las 22:00 horas para:



Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1, terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8).

Todos los autos foráneos que no cuenten con verificación en la Megalópolis.

Quedan exentos:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Transporte público, de carga y de emergencia.

Hoy No Circula Sabatino 9 de agosto de 2025|Sedema

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

En el Estado de México, el programa se implementa en los siguientes 18 municipios conurbados:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco, Cuautitlán

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Lerma

Toluca

Consecuencias por incumplir el Hoy No Circula

Si no respetas el Hoy No Circula, podrías recibir una multa que va de 20 a 30 UMAS, es decir, de 2,264 a 3,394 pesos, según el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización. Así que si quieres evitar gastar de más esta quincena, mejor revisa tus placas antes de salir de casa.

Recomendaciones para este sábado

Consulta con anticipación el calendario oficial de la Sedema.

Utiliza transporte público o vehículos compartidos para reducir emisiones.

Mantén tu verificación vehicular al día para evitar restricciones innecesarias.