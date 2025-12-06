¿Qué autos descansan el primer sábado del mes? Así aplica el Hoy No Circula Sabatino en la CDMX y Edomex

En esta temporada decembrina, los automovilistas con placas extranjeras o permiso de importación podrán circular sin restricciones en el Edomex hasta el 9 de enero de 2026. Aun así, el programa Hoy No Circula Sabatino continuará aplicándose en CDMX y Edomex conforme a las reglas habituales de holograma y terminación de placa.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar previamente las condiciones de circulación para evitar sanciones y recordar que estas medidas buscan proteger la calidad del aire en la región.

¿Qué autos descansan el primer sábado del mes?

Este sábado 6 de diciembre de 2025, al ser el primer sábado del mes, deberán suspender su circulación todos los vehículos que tengan holograma 1 y terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9), así como los autos con holograma 2 y foráneos.

Desde julio de 2025, el programa dejó de aplicarse únicamente en el Valle de México y se extendió a nuevas zonas del Estado de México, donde las multas pueden variar según el municipio, que no te tome por sorpresa.

Este programa se aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Circular en horario restringido puede derivar en multas de hasta $3,112.20 pesos y la remisión del vehículo al corralón.

No respetar el calendario del Hoy No Circula puede salir muy caro. Conducir un vehículo en día restringido puede generar multas que van de 2,262 a 3,394 pesos, montos equivalentes a 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que las autoridades recomiendan verificar las restricciones antes de salir de casa para evitar sanciones.

Municipios del Edomex donde aplica el hoy no circula

El programa del Hoy No Circula se implementa en la Ciudad de México y en los diferentes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

La CAMe indica que esta estrategia es clave para contener los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana, ya que limitar la cantidad de vehículos en las calles contribuye a mantener una mejor calidad del aire.