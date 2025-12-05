Agricultores cierran la frontera en Chihuahua; Segob dice que no hay motivos para bloquear

Las protestas de agricultores en Ciudad Juárez, Chihuahua alcanzaron un nuevo nivel este jueves. Los manifestantes reforzaron los bloqueos en los accesos a los cruces internacionales y añadieron tractores, camionetas e incluso un tráiler para cerrar completamente el paso hacia las áreas de importación y exportación. La medida ha frenado operaciones fronterizas durante más de 24 horas.

Los cierres afectan puntos fronterizos clave como Palomas–Columbus, Jerónimo–Santa Teresa, Córdova–Américas, Zaragoza–Ysleta y Guadalupe–Tornillo, donde el flujo de personas y mercancías quedó prácticamente paralizado. En la zona, los productores pasaron la noche entre fogatas improvisadas, casas de campaña y vehículos, mientras la Guardia Nacional se mantuvo vigilante sin reportar incidentes de gravedad.

Bloqueo en:

•Puente Internacional Santa Teresa

•Puente Internacional Guadalupe-Tornillo

•Puente Internacional Zaragoza

Los agricultores advirtieron que los bloqueos podrían prolongarse por horas o incluso días, dependiendo de lo que suceda con la Ley General de Aguas, una reforma que consideran riesgosa para el campo y que detonó estas movilizaciones.

Frente a este escenario, la Secretaría de Gobernación (Segob) respondió a los bloqueos: "para el gobierno federal no hay razones para mantener cerrados los puentes fronterizos". En un posicionamiento, la dependencia insistió en que los productores ya fueron escuchados durante el proceso legislativo y que sus observaciones están incluidas.

Entre los puntos que Segob aclaró destacan:



No se retirarán concesiones de agua a los productores .

. La iniciativa busca evitar el acaparamiento y garantizar un reparto más justo del recurso.

El gobierno mantiene el diálogo abierto y seguirá con mesas permanentes para resolver dudas ahora que la discusión llegó al Senado .

. Se hizo un llamado a liberar el paso para servicios médicos, alimentos y mercancías esenciales, debido al impacto que los bloqueos están generando en familias, transportistas y comercios.

Senado aprueba en lo general Ley de Aguas

Mientras los bloqueos siguen tensando la vida fronteriza, en el terreno legislativo la discusión avanzó con rapidez. Tras un debate maratónico de más de 24 horas en la Cámara de Diputados, con más de 500 reservas y más de 170 oradores, el bloque oficialista aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa presidencial. Horas después, el Senado la avaló también en lo general, lo que mantiene viva la inconformidad de los productores.

Por ahora, la frontera sigue atorada y el clima político se calienta. Los agricultores no ceden, y el gobierno insiste en que sus inquietudes ya están atendidas. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más resistirá la actividad económica sin que el conflicto avance hacia una solución.