Tráfico de locos en viernes: así aplica el Hoy No Circula este 5 de diciembre

¡Que no te agarren en curva! Este viernes 5 de diciembre el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), pero ¿quiénes no podrán transitar?



Vehículos con engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma 1 y 2

Debido a la temporada decembrina, los operativos suelen aumentar, por lo que es mejor no arriesgarse; deja tu vehículo guardado hasta las 22:00 horas, que es cuando termina la restricción.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

¿Y el sábado? Atento al “Hoy No Circula Sabatino” en CDMX y Edomex

Este sábado 6 de diciembre de 2025, correspondiente al primer sábado del mes, no circulan los autos con:



Holograma 1

Terminaciones impares (1, 3, 5, 7, 9 )

) Holograma 2 y foráneos.

¡Las buenas noticias! Si vives en Edomex, recuerda que durante diciembre 2025 y hasta el 9 de enero de 2026, los vehículos con placas extranjeras o permiso de importación pueden circular libremente, sin importar el color del engomado.

A esto se suman conductores que cuenten con el pase turístico, unidades dedicadas al transporte escolar, ambulancias, camiones de carga, y motocicletas.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Desde julio de 2025, el programa dejó de limitarse al Valle de México y se extendió a nuevas zonas del estado, aunque algunos varían en cuanto a las multas. Entre los municipios donde se aplica están:

Zona conurbada del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tecámac, Nicolás Romero, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz y Valle de Chalco.

Valle de Toluca:

Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma, Ocoyoacac, Xonacatlán, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Calimaya, Mexicaltzingo, Capulhuac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, Rayón y Almoloya de Juárez.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:

Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Xalatlaco, Almoloya del Río y Tianguistenco.

No respetar las restricciones del programa puede generar multas que van de 2 mil a 3 mil pesos en ambas entidades, según el Reglamento de Tránsito.

Si se activa el Doble Hoy No Circula, las sanciones se mantienen iguales, aunque aumenta la cantidad de vehículos que deben quedarse fuera de circulación.