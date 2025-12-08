Inauguran Estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco, así funcionará

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) inauguró la Estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco, misma que está diseñada específicamente para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, por lo que es importante dar a conocer cómo funcionará.

De acuerdo con la información oficial, las instalaciones y el personal asignado se centrarán en la coordinación logística y legal para atender reportes de agresiones por razones de género.

¿Cómo funcionará la Estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco?

La estación funcionará bajo un esquema de 24 horas, los 7 días de la semana. Las funciones principales que desempeñará este cuerpo policial incluyen:



Intervención Inmediata: Reacción rápida ante llamadas de auxilio por violencia doméstica o acoso. Acompañamiento: Protección física a las víctimas durante traslados o procesos vulnerables. Asesoría Jurídica: Orientación legal gratuita para iniciar denuncias. Estrategia "Casa por Casa": Los elementos no solo esperarán reportes, sino que realizarán acciones comunitarias visitando domicilios para detectar riesgos y acercar la ayuda.

¿Cuántos elementos se desplegarán?

Respecto a los recursos materiales y humanos destinados a esta estrategia, se detalló que la meta operativa contempla:



El despliegue de 73 patrullas de género por sector.

por sector. Una plantilla de más de 400 elementos policiales que cuentan con certificación y capacitación específica en manejo de violencia de género.

"Asimismo, ampliaremos las capacitaciones y formación para todas y todos los elementos policiales", señaló el gobierno capitalino.

¡Partimos de la idea de que hombres y mujeres policías en la #CapitalDeLaTransformación pueden entender y atender de la mejor manera situaciones de violencia contra la mujer! 💜☝🏻



✨🌸 Queremos que al menos haya 73 patrullas de género por sector, así como más de 400 policías… pic.twitter.com/8qngcH9AEW — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 8, 2025

Asimismo, se informó que los programas de formación en esta materia se extenderán al resto de los elementos de la corporación policial, independientemente de su adscripción.

Las mujeres que acuden por su propio pie a las instalaciones en Tlatelolco para buscar ayuda o asesoría serán recibidas por personal femenino especializado. Se realiza una entrevista inicial en un espacio seguro y privado para determinar el nivel de riesgo.

Si la usuaria llega en estado de crisis, recibe apoyo psicológico inmediato, además de que abogadas de la estación explican a la usuaria sus derechos y las opciones legales disponibles.