El Senado aprueba en lo general con 85 votos la nueva Ley de Aguas

Tras la aprobación en lo general y en lo particular de la nueva Ley de Aguas en la Cámara de Diputados, el Senado avanzó rápidamente en el mismo sentido y dio luz verde al dictamen en lo general con 85 votos a favor y 36 en contra.

Con este paso, la iniciativa continúa su ruta legislativa en medio de un panorama de debate público y expectativas sobre los cambios que podría traer en la gestión y regulación del recurso hídrico en el país.

Con 85 votos se aprueba en lo general

El Senado aprobó con 85 votos a favor y 36 en contra la nueva Ley General de Aguas y la Reforma a la ley de Aguas Nacionales, durante la discusión la oposición dijo que estos cambios son inconstitucionales y alertó que evitará que empresas que usen agua se establezcan en México.

Además, con la venta de un terreno no se podrá transmitir la concesión de agua y no se podrá compartir el agua con otras personas o comunidades . Tras la aprobación, el senador, Gustavo Sánchez, criticó que la aplanadora morenista ni siquiera leyera la minuta enviada de San Lázaro.

Durante la sesión para aprobar en el Senado en lo general, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, alertó que Ley de Aguas aprobada en San Lázaro por los morenistas no contempla presupuesto para Conagua aunque la empodera y no garantiza que agua de algunos mantos acuíferos sea para comunidades más pobres.

“Lo que hace la ley es cargarle toda la responsabilidad a la Conagua que es una institución que se debilita año por este mismo gobierno. La gente dependen de esa agua para vivir, se queda sin acceso y contradice y se viola la consulta a pueblos originarios”

Además, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, alertó que Ley de Aguas enviada por la Cámara de Diputados a revisión del Senado, atenta contra la propiedad privada, ya que desaparece transmisiones de derechos de agua entre particulares.