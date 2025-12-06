¡Por la paz y la libertad! María Corina Machado convoca a marcha en más de 20 países
María Corina Machado convocó a una marcha mundial para respaldar la lucha por la paz y la libertad de Venezuela tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado convocó a venezolanos dentro y fuera del país a participar en una marcha mundial por la paz y la libertad, prevista para el sábado 6 de diciembre, en apoyo a la lucha democrática y al reconocimiento obtenido con el Premio Nobel de la Paz.
En un video difundido en redes sociales, Machado afirmó que el Nobel representa un reconocimiento a “la dignidad del pueblo venezolano” y llamó a transformar ese símbolo en una demostración pública de organización ciudadana y resistencia frente a la opresión.
La convocatoria contempla concentraciones en más de 20 países y alrededor de 80 ciudades del mundo, donde se prevé que los asistentes enciendan velas, antorchas o luces como gesto de respaldo a la causa venezolana, a pocos días de la ceremonia del Nobel en Oslo.
¿En qué consiste la marcha por la paz y la libertad convocada por María Corina Machado?
De acuerdo con el mensaje difundido por María Corina Machado, la marcha convocada para este sábado busca elevar la voz de la diáspora y de quienes permanecen en el país, bajo la consigna de que cada luz encendida sea “un grito por la paz y la libertad de Venezuela”.
La opositora enmarcó el llamado en lo que describe como un “pasaje final” de la lucha por la libertad, en el que pidió mantener serenidad, organización y firmeza, así como sumar fuerza, energía y oración alrededor de la causa democrática venezolana.
¡La lucha por la libertad nos convoca! Venezuela y el Nobel: Unidos en la calle.— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 4, 2025
🗓️ Este sábado #6Dic, tenemos una cita mundial.
La líder de Venezuela, María Corina Machado (@MariaCorinaYA) te invita a unirte a la Marcha por la Paz y la Libertad en más de 20 países y 80… pic.twitter.com/WUhOl85s92
El Premio Nobel de la Paz como símbolo de la resistencia venezolana
En su mensaje, Machado sostuvo que el Premio Nobel de la Paz representa un reconocimiento internacional a la lucha democrática, la organización ciudadana y la capacidad de seguir de pie frente a la opresión.
Señaló que, frente a los intentos del régimen por minimizar o “esconder” ese logro, las movilizaciones en distintas ciudades del mundo buscan enviar una señal contraria: que el reconocimiento pertenece a los venezolanos y que la causa seguirá visible en el escenario internacional.
¿Cómo participar y dónde serán las concentraciones a la marcha convocada por María Corina Machado?
La convocatoria incluye un componente de organización digital. En el sitio web elnobelesnuestro.com, los participantes pueden buscar el país y la ciudad donde residen para identificar el punto de encuentro y la hora de la marcha, o bien proponer nuevas concentraciones.
En el video compartido en redes, Machado pidió escribir al correo del denominado comando de campaña para registrar nuevos puntos de reunión y detalló que la intención es que las familias acudan juntas a las marchas previstas en las distintas ciudades.