¡Por la paz y la libertad! María Corina Machado convoca a marcha en más de 20 países

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado convocó a venezolanos dentro y fuera del país a participar en una marcha mundial por la paz y la libertad, prevista para el sábado 6 de diciembre, en apoyo a la lucha democrática y al reconocimiento obtenido con el Premio Nobel de la Paz.

En un video difundido en redes sociales, Machado afirmó que el Nobel representa un reconocimiento a “la dignidad del pueblo venezolano” y llamó a transformar ese símbolo en una demostración pública de organización ciudadana y resistencia frente a la opresión.

La convocatoria contempla concentraciones en más de 20 países y alrededor de 80 ciudades del mundo, donde se prevé que los asistentes enciendan velas, antorchas o luces como gesto de respaldo a la causa venezolana, a pocos días de la ceremonia del Nobel en Oslo.

¿En qué consiste la marcha por la paz y la libertad convocada por María Corina Machado?

De acuerdo con el mensaje difundido por María Corina Machado, la marcha convocada para este sábado busca elevar la voz de la diáspora y de quienes permanecen en el país, bajo la consigna de que cada luz encendida sea “un grito por la paz y la libertad de Venezuela”.

La opositora enmarcó el llamado en lo que describe como un “pasaje final” de la lucha por la libertad, en el que pidió mantener serenidad, organización y firmeza, así como sumar fuerza, energía y oración alrededor de la causa democrática venezolana.

¡La lucha por la libertad nos convoca! Venezuela y el Nobel: Unidos en la calle.



🗓️ Este sábado #6Dic, tenemos una cita mundial.



La líder de Venezuela, María Corina Machado (@MariaCorinaYA) te invita a unirte a la Marcha por la Paz y la Libertad en más de 20 países y 80… pic.twitter.com/WUhOl85s92 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 4, 2025

El Premio Nobel de la Paz como símbolo de la resistencia venezolana

En su mensaje, Machado sostuvo que el Premio Nobel de la Paz representa un reconocimiento internacional a la lucha democrática, la organización ciudadana y la capacidad de seguir de pie frente a la opresión.

Señaló que, frente a los intentos del régimen por minimizar o “esconder” ese logro, las movilizaciones en distintas ciudades del mundo buscan enviar una señal contraria: que el reconocimiento pertenece a los venezolanos y que la causa seguirá visible en el escenario internacional.

¿Cómo participar y dónde serán las concentraciones a la marcha convocada por María Corina Machado?

La convocatoria incluye un componente de organización digital. En el sitio web elnobelesnuestro.com, los participantes pueden buscar el país y la ciudad donde residen para identificar el punto de encuentro y la hora de la marcha, o bien proponer nuevas concentraciones.

En el video compartido en redes, Machado pidió escribir al correo del denominado comando de campaña para registrar nuevos puntos de reunión y detalló que la intención es que las familias acudan juntas a las marchas previstas en las distintas ciudades.