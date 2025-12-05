VIDEO: Sheinbaum, Trump y Carney sacan las esferas en el Sorteo del Mundial 2026

En el marco del Sorteo para la Copa del Mundo 2026, se confirmó una reunión trilateral entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

¿A qué hora es el Sorteo del Mundial 2026?

La ceremonia es este viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo centro de México) en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. En el evento se encontrarán tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el mandatario Donald Trump y el primer ministro Mark Carney.

Las palabras de Donald Trump sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026

"México y Canadá nos están ayudando a establecer esos récords, pero como sabes, tenemos un récord en venta de entradas ya mucho antes de que se patee la primera pelota y eso lo vamos a hacer (...)", dijo el presidente Donald Trump junto a Gianni Infantino.

Asimismo, destacó que la unión entre los tres países ha sido muy buena.

Las palabras de Donald Trump y Gianni Infantino sobre Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆



¿Será la mejor en la historia?#SorteoAzteca #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/u77n2u5tnJ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 5, 2025

Los mexicanos que viajaron a EU para el Sorteo del Mundial 2026

Además de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien viajó desde la tarde de ayer 4 de diciembre, le acompaña Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Estamos en camino al sorteo del Mundial 2026 y en la #CapitalDeLaTransformación celebramos con orgullo ser sede mundialista.



Nuestra ciudad está lista para recibir al mundo con alegría y grandeza. pic.twitter.com/HgIYVZC6sb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 5, 2025

Presidenta Sheinbaum y Clara Brugada llegan al Centro Kennedy para las Artes Escénicas

"Llegué acompañando a nuestra presidenta @Claudiashein al sorteo del Mundial 2026, recibidas por Gianni Infantino. ¡Vamos México!", mencionó la jefa de Gobierno.

Llegué acompañando a nuestra presidenta @Claudiashein al sorteo del Mundial 2026, recibidas por Gianni Infantino.

¡Vamos México! pic.twitter.com/88jVF5N8Ex — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 5, 2025

Asimismo, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, viajó a Washington para el sorteo mundialista y aprovechará el viaje para encuentros con representantes de empresas globales.

El alcalde de Guadalupe, Nuevo León, Héctor García, también asistirá al sorteo como representante de una de las sedes mundialistas. Asimismo, Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, viajó como invitado al sorteo.

Listos para conocer qué equipos jugarán en Nuevo León el Mundial más Norteño. ¡Árrancate, compadre! pic.twitter.com/1OXCxjbYig — Samuel García (@samuel_garcias) December 4, 2025

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, también viajó a Washington y aprovechó para reunirse con el embajador Esteban Moctezuma.

Al Embajador de México en Estados Unidos, @emoctezumab, también le entregamos la camiseta de "El Tri", personalizada Al Estilo Jalisco.



Sostuvimos una grata reunión para seguir posicionando a Jalisco en lo más alto y promover que nuestros paisanos que radican en territorio… pic.twitter.com/viaZmsl3l9 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 4, 2025

¿Por qué el Sorteo del Mundial 2026 se hizo en Washington DC y no en Las Vegas?

Originalmente, los rumores apuntaban a Las Vegas o Nueva York como las sedes naturales para un evento mediático de esta magnitud, dado su infraestructura para el espectáculo. Sin embargo, la decisión de llevar el sorteo a Washington D.C. responde a una lógica puramente política y diplomática.

Al ser el primer Mundial con 48 equipos y tres países sede, Estados Unidos (y específicamente la administración Trump) buscó elevar el sorteo de un "show de TV" a un evento de Estado, subrayando el poderío geopolítico de la región.

El 2026 marcará el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos (el Semiquincentenario). Realizar el sorteo en la capital es el primer acto simbólico de estas celebraciones patrióticas.

La logística para reunir a Sheinbaum, Trump y representantes canadienses requería los protocolos de seguridad y neutralidad política que ofrece Washington, facilitando esta "diplomacia del fútbol" que Las Vegas, con su enfoque en el entretenimiento, no podía garantizar.