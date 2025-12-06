¡Por difundir mitin en Zócalo! PAN interpone queja contra titular del Ejecutivo

La representación del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la difusión oficial de la concentración convocada para este 6 de diciembre de 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México.

El PAN solicitó que se ordene la cancelación del acto, al considerar que su difusión desde estructuras gubernamentales constituye una promoción indebida de los logros de un movimiento político y podría vulnerar la imparcialidad que exige la normativa electoral.

La queja fue dirigida a Mario Velázquez Miranda, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, quien deberá determinar si procede activar medidas cautelares antes de la realización del evento.

¿Cuál es la queja del PAN ante el INE?

Acción Nacional argumentó que la promoción del evento desde canales oficiales constituye un uso inapropiado de recursos públicos y podría vulnerar el principio de imparcialidad que establecen las normas electorales.

La fuerza política sostiene que convocar a un acto masivo para celebrar los logros de un proyecto político desde el gobierno implica un beneficio directo a una corriente partidista, lo que contraviene la legislación aplicable.

El consejero nacional, Alfredo González cuestionó públicamente la pertinencia del acto, asegurando que, tras siete años de gobierno, persisten incrementos en el gasto y una deuda que —según dijo— ha crecido en 10 mil millones de pesos, mientras se convoca a un mitin desde el poder.

El precedente: prácticas similares en el sexenio pasado

La representación panista señaló que este tipo de acciones se observaron también durante la administración anterior, cuando el entonces titular del Ejecutivo federal impulsó concentraciones públicas que, a su juicio, promovían una ideología política mientras cuestionaban a la oposición.

El partido considera que esta repetición de prácticas amerita vigilancia reforzada del árbitro electoral.

El INE podría pronunciarse con urgencia

Por la cercanía del encuentro en el Zócalo, es posible que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se pronuncie con carácter urgente para determinar si procede la imposición de medidas cautelares o la tutela preventiva solicitadas por el PAN.