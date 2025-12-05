¡Otro funcionario mexicano sin visa! Revocan permiso a alcalde de San Felipe en Baja California

El alcalde de San Felipe, Baja California, José Luis Dagnino, perdió su visa de turista para entrar a Estados Unidos. El funcionario, miembro del partido Morena, fue notificado de la cancelación el pasado 2 de diciembre mientras realizaba un trámite de ingreso.

Dagnino se dirigía a San Bernardino, California, donde asistiría a un acto oficial. Su objetivo era recibir un donativo de equipo destinado al departamento de bomberos de su municipio. El gobierno estadounidense no ha dado detalles oficiales sobre el motivo de la revocación.

🚨 Estados Unidos revoca la visa a José Luis Dagnino López, alcalde morenista de San Felipe, BC



El edil asegura que no sabe el motivo

Alcalde se pronuncia en redes sociales

A través de sus redes sociales, José Luis Dagnino informó sobre lo sucedido. El alcalde precisó que fue notificado de la revocación de su visa de turista al solicitar su permiso de ingreso.

Dagnino aseguró que está realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de la determinación. También afirmó que este hecho no interfiere con sus funciones públicas ni con las actividades que realiza en San Felipe.

No es el único político mexicano con visa revocada

El alcalde Dagnino se suma a una larga lista de funcionarios y exfuncionarios mexicanos a quienes les ha sido cancelado el permiso de entrada a Estados Unidos tras el regreso de la administración de Donald Trump.

Entre los nombres públicos se encuentran la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, y los alcaldes de San Luis Río Colorado y Nogales, César Iván Sandoval Gámez y Juan Francisco Gim, respectivamente. Las revocaciones han generado preocupación entre la élite política mexicana, ya que Estados Unidos no necesita dar explicaciones para retirar una visa.

🇺🇸⛔ Alcalde de San Felipe sin visa. #EEUU revocó la visa de José Luis Dagnino tras retenerlo 12 horas en la garita. No le informaron el motivo y ya inició trámites para saber por qué. Asegura que la medida no afecta su trabajo como alcalde

Lista de 50 políticos mexicanos sin visa

Agencias de noticias internacionales reportan que las cancelaciones de visas son mucho más amplias de lo que se ha informado públicamente. Se menciona que al menos 50 políticos y funcionarios de México han perdido sus visas, la mayoría pertenecientes al partido Morena.

Fuentes cercanas indicaron que la medida es parte de una estrategia del gobierno de Trump para presionar a México en la lucha contra los cárteles y la inmigración ilegal. Se argumenta que las revocaciones se hacen por "actividades que van en contra del interés nacional de Estados Unidos", incluyendo narcotráfico, corrupción o espionaje.