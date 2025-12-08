¿Contingencia ambiental en lunes? Hoy No Circula 8 de diciembre en CDMX y Edomex

Este lunes 8 de diciembre de 2025, el programa Hoy No Circula vuelve a aplicarse en la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios del Estado de México (Edomex).

Si tienes pensado salir en auto, mejor revisa que no estés dentro de la lista de restricciones, ya que las multas podrían resultar costosas.

¿Qué autos no circulan este lunes 8 de diciembre?

Vehículos con engomado amarillo

Autos cuya placa termine en 5 y 6

Vehículos con holograma de verificación 1 o 2

Placas foráneas

El horario de restricción del Hoy No Circula va de 5:00 a 22:00 horas. Recuerda que de lunes a sábado, la medida se encuentra en circulación.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿Quiénes pueden circular en días normales?

Vehículos con hologramas 0, 00 o exento.

Autos con pase turístico.

Autos híbridos o eléctricos, transporte público, servicios de emergencia, transporte de carga autorizado, entre otros exentos habituales según el programa.

Motocicletas

¡Toma precauciones! Circular un día que no te corresponde puede derivar en una multa que va de 20 a 30 UMA, equivalente a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Valle de México (ZMVM) : Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

: Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

¿Hay Doble No Circula este lunes 8 de noviembre?

Pese a la inversión térmica, que ocasione que se concentre la contaminación, no se activó la contingencia ambiental, por lo que no aplicará el Doble Hoy No Circula.

A pesar de que en las últimas horas se han observado incrementos importantes de ozono (O₃) y partículas PM10 en varias zonas del Valle de México, la calidad del aire se mantiene estable.

Si los contaminantes rebasan los niveles permitidos y la calidad del aire se deteriora de forma severa, la autoridad podría decretar la Contingencia Ambiental Fase 1. Por ello, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te sugerimos estar pendientes de los canales oficiales para evitar sorpresas y posibles sanciones.

