Autos con Hoy No Circula Sabatino el 18 de febrero en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula Sabatino da a conocer los autos que descansan este 18 de febrero de 2023 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios de la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

Los que descansan este tercer sábado son los que tengan holograma 1, con terminación NON o IMPAR, además de los que tengan holograma 2 y los autos foráneos, por lo que no deberán circular de las 5:00 a las 22:00 horas.

Están exentos del Hoy No Circula Sabatino los vehículos que tienen holograma 00, 0, eléctricos e híbridos. El domingo las restricciones para todos los vehículos se suspenden y el lunes se reanuda el programa, a menos que no existan medidas por la contingencia ambiental.

Qué carros no circulan mañana 18 de febrero de 2023 en el Edomex

Debido al Hoy No Circula Sabatino los autos foráneos deben descansar este 18 de febrero por considerarlos coom holograma 2, excepto si realizan la verificación de forma voluntaria en la Ciudad de México y el Estado de México.

Estos son los 18 municipios que deben descansar por las restrucciones del programa, el cual se encuentra vigente

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozabal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Hoy No Circula Sabatino en Puebla

En Puebla, también se aplica el programa Hoy No Circula, que tiene las restricciones que se aplican en la Ciudad de México y el Estado de México.

Multa por no respetar el Hoy No Circula Sabatino

Si no se cumplen el Hoy No Circula Sabatino, el propietario del auto que no circula debe pagar una multa de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX.

En tanto, la sanción en el Edomex será de más de mil 900 pesos aproximadamente, según la legislación vigente.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula Sabatino funciona de la siguiente manera en la CDMX y el Edomex. Los vehículos con holograma 1 dejan de circular conforme al último número de la placa y/o matrícula y se dividen en dos grupos, los número PAR e IMPAR, mismos que se alternan cada sábado del mes.

Los vehículos con placa IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9) descansan el primer y tercer sábado de cada mes.

QueNoSeTePase checar el Hoy No Circula sabatino 🚗 #MovilidadCDMX #FelizSábado pic.twitter.com/TAFdLTX5fq — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 5, 2021

Mientras que los vehículos con placa PAR (0, 2, 4, 6 y 8) descansan el segundo y cuarto sábado de cada mes.

En caso de que el mes tenga cinco sábados, el Hoy No Circula Sabatino solo aplica para los vehículos foráneos, los de holograma 2 y los que tienen permiso especial.

El Hoy No Circula Sabatino y las restricciones implementadas durante el resto de la semana tiene el objetivo de reducir la contaminación en la CDMX y la zona conurbada del Edomex.

