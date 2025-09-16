Con las declaraciones del secretario de Marina quedan varias interrogantes.

Uno: ¿se acabó el huachicol fiscal?

Dos: ¿quién los presionó? ¿Por qué hasta ahora este golpe de timón, si el huachicol fiscal se denunció desde hace por lo menos cinco años, con fuertes acusaciones contra personajes de la vida política y el asesinato de Sergio Carmona, conocido como el rey del huachicol?

Tres: ¿por qué continuó el huachicol fiscal en el gobierno de Claudia Sheinbaum?

Cuatro: ¿quién se quedó con el dinero?

Se calcula que el huachicol fiscal ha dejado millonarias ganancias criminales. Solo el año pasado se robaron 485 millones de pesos diarios. Entre 2019 y 2024, las ganancias ilícitas ascienden a 554 mil 750 millones de pesos.

La gran pregunta es: ¿dónde está el dinero?