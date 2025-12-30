¿Protegido por la ley? Frenan captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

El nombre de Raúl Rocha Cantú , conocido por ser propietario de Miss Universo, vuelve a resonar por su presunta vinculación con una red de tráfico de combustible y armas.

Pese a las acusaciones, el dueño del reconocido evento parece moverse bajo un manto de impunidad, ya que habría logrado que un juez frenara temporalmente su presunta orden de captura.

Frenan temporalmente la captura de Rocha Cantú

Un juez federal de Monterrey concedió una suspensión definitiva que frena la orden de aprehensión en contra del empresario regiomontano, quien está acusado de delincuencia organizada , tráfico de hidrocarburos y armas, pero gracias a este amparo no puede ser detenido mientras dure el proceso.

Como condición, el juzgador pidió que se presente en un plazo de tres días ante el Juzgado Penal Federal de Querétaro y que pague una garantía de 8 mil pesos.

Sin embargo, el fallo podría perder efecto si se emite otra orden de captura o si se le imponen delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Un juez federal en #Monterrey frenó la detención de Raúl Rocha Cantú, copropietario de #MissUniverso, acusado de delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos.



La #FGR no podrá arrestarlo ni retirarle su calidad de testigo protegido mientras sigue su #amparo. Tiene tres… pic.twitter.com/MdhrHvPerd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 31, 2025

Testigo colaborador pero con condiciones para Rocha Cantú

Rocha Cantú solicitó ser testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que le permite mantener cierta protección durante el juicio.

Sin embargo, su negativa a presentarse de manera presencial, insistiendo en hacerlo solo por videollamada, provocó que el beneficio fuera revocado parcialmente.

Actualmente, la FGR mantiene su calidad de testigo protegido, y la pregunta sigue siendo: ¿se presentará Rocha Cantú ante el juez o dejará plantada nuevamente a la justicia?

Una red criminal detrás del glamour de Miss Universo

La investigación federal revela que Rocha Cantú podría ser parte de una estructura criminal compleja que utilizaba al menos cinco empresas de seguridad privada como fachada para traficar armas y realizar operaciones ilícitas a gran escala.

Entre las compañías identificadas están:



Comercializadora de Bienes Segurimex

Servicios Terrestres de Seguridad Privada Seter

Dinámica Seguridad Privada Consultores

Servicios Especializados de Investigación y Custodia

Servicios Integrales Valbon

Estas empresas simulaban actividades legales, mientras coordinaban el tráfico de armas y otras operaciones clandestinas bajo las órdenes de Jacobo Reyes León, presunto líder operativo de la organización.

Operadores clave de presunta red de tráfico de combustible

Dentro de la investigación también destaca Jorge Alberts Ponce, alias “Yoryi”, uno de los operadores clave al servicio de Rocha Cantú y Reyes León.

Su función era administrar y dirigir las cinco empresas de seguridad, gestionando permisos legales y coordinando las operaciones clandestinas. Actualmente, existe una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada.

Mientras Rocha Cantú mantiene temporalmente su libertad, su caso sigue siendo un foco de atención por la combinación de poder, dinero y presunta impunidad.