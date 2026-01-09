Sin justicia para Jazlyn: A 4 meses del incendio en puente de la Concordia, denuncian que empresa Silza no ha pagado un peso

Ya pasaron cuatro meses y la justicia no llega para la familia de la pequeña Jazlyn Azulet, la bebé a quien su abuelita salvó heroicamente del incendio en el Puente de la Concordia. La familia denuncia que la Fiscalía capitalina los está presionando para aceptar un acuerdo insuficiente con la empresa Silza, propietaria de la pipa, la cual hasta ahora no ha cubierto ni un solo peso de la recuperación de la menor.

🔵Jazlyn Azulet, la pequeña nieta de la abuelita heroína, regresó a #México



La bebé es una de las víctimas de la explosión de una pipa en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre. Jazlyn sigue bajo atención médica a través del servicio de Telemedicina… pic.twitter.com/pHsxI4DloD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2025

A la fecha, no ha habido una reparación del daño para Jazlyn Azulet , la bebé de dos años que resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo tras el siniestro ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Mario de Jesús Solís, abogado de la familia, fue contundente sobre la inacción de la empresa:

“La empresa Silza de plano no ha hecho nada por decir ‘los apoyo con estos gastos’. Ni han erogado un solo peso para la menor”.

Fiscalía presiona para un acuerdo “a la fuerza”

Los abogados de la familia Carrillo Matías denuncian que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX los está presionando para que lleguen a un acuerdo rápido con la empresa dueña de la pipa, responsable del accidente que provocó la muerte de 32 personas, entre ellas la señora Alicia , abuelita de Jazlyn.

El litigante Mario de Jesús Solís explicó por qué rechazan la presión de la autoridad:

“Nos quieren prácticamente obligar a tener un acuerdo reparatorio, pero no es acorde a la realidad de la menor. El problema es que no es un monto de una reparación integral del daño. No solamente son las cirugías que la fundación nos está apoyando; está apoyando a la familia. Hay que contemplar traslados al extranjero, va a tener la niña por lo menos dos veces al año, hay que contemplar los medicamentos”.

Tratamiento costoso y medicinas importadas

Aunque la Fundación Michou y Mau ha brindado apoyo crucial, la familia vive angustiada pues el tratamiento será largo y costoso. Parte de los insumos ha tenido que ser traída del extranjero y cubierta por sus propios medios.

Aldo Iván García, también abogado del caso, señaló la dificultad logística:

“El medicamento que necesita la menor, en las farmacias mexicanas no se encuentra. Entonces hemos tenido problemas para poder ingresar este medicamento”.

Un litigio que podría durar años

Se espera que la próxima cirugía de Jazlyn se realice en febrero de este año en Yucatán. Mientras tanto, sus abogados presentarán un dictamen particular para cuantificar la reparación real del daño, un estudio que deberá pagar la mamá de la bebé, pues acusan que la Fiscalía no lo ha realizado.

La defensa advierte que, si no se llega a un acuerdo justo, buscarán la justicia ante un juez, aunque esto implique meses o años de litigio.