¿Cuánto cuesta la inseguridad a los mexicanos? Gobierno reduce gasto en seguridad

Brindarle seguridad a los mexicanos y a sus familias no es prioridad para el gobierno. Al menos así lo demuestra el gasto programado en seguridad, que este 2026 se ubicará en los 359 mil millones de pesos.

Dicha cantidad representa 90 mil millones de pesos menos que hace 11 años. Esto, a pesar de que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) la inseguridad y la violencia son la principal preocupación para los mexicanos.

“Es decir, México le cobra a sus ciudadanos muchísimos impuestos y eso es lo que pagamos los mexicanos para que nos protejan, pero no nos están protegiendo”, señaló René Bolio, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

Inseguridad costó a cada mexicano 33 mil 905 pesos

En México se registran cada año 33.5 millones de delitos, según cifras del INEGI. Tan solo en 2024 se estima que la violencia tuvo un impacto económico de 4.5 billones de pesos. Es decir, la inseguridad le costó en números reales a cada mexicano 33 mil 905 pesos.

A esa cifra hay que sumarle lo que gastamos en autoprotección: videocámaras, rejas, alarmas o seguridad privada.

“El gasto que hace el mexicano para cubrirse y cuidarse es muy alto, muy alto. Se calcula que al menos al año nos gastamos 91 mil millones de pesos en cuidarnos en cosas de las que no nos deberíamos cuidar”, explicó René Bolio, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

Los tres delitos en México que siguen creciendo

Lo peor es que nada de esto parece funcionar, ya que delitos como la extorsión, la desaparición forzada y el homicidio siguen ganando terreno en todo México.

“No solo se pierde en dinero, también se pierde en libertades. Dejamos de ir a lugares, dejamos de viajar por el país, dejamos de salir a ciertas horas y dejamos de transitar muchos lugares de nuestras ciudades y de nuestro país porque no hay seguridad”, concluyó René Bolio, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.