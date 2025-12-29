Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades millonarias en Línea Z del Tren Interoceánico

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades graves en el control y supervisión de los trabajos de rehabilitación de la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde el pasado fin de semana ocurrió un accidente ferroviario en Oaxaca.

De acuerdo con los resultados de auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2023, se identificaron daños al erario por más de 33 millones 306 mil pesos, derivados de sobreprecios, pagos indebidos y el uso de materiales que no cumplen con las especificaciones ferroviarias.

Las observaciones se centran en los trabajos de modernización de una infraestructura ferroviaria que data de 1907, particularmente en el tramo Colonia Jordán–Salina Cruz, apenas meses antes de la inauguración del servicio de pasajeros.

Rieles de menor grosor y sobreprecios en la Línea Z del Tren Interoceánico

La anomalía más grave señalada por la ASF es la colocación de rieles de menor grosor al reportado en los contratos.

El informe revela que en un tramo se instalaron 4 mil 135 metros de rieles de 115 libras por yarda, cuando se cobró como si fueran rieles de 136 libras por yarda, lo que contraviene las normas ferroviarias que establecen que la resistencia de la vía depende directamente del tipo de riel utilizado.

Solo por este concepto, la Auditoría presume un daño patrimonial por más de 2 millones 658 mil pesos.

Obras auditadas y posibles irregularidades en otros tramos del Tren Interoceánico

Las irregularidades fueron detectadas durante la revisión de obras que incluyeron:



Corrección de 56 kilómetros de curvatura y pendiente

Rehabilitación de 146 kilómetros de vía férrea

Conexión ferroviaria al puerto de Salina Cruz

Estos trabajos concluyeron el 15 de octubre de 2023, apenas dos meses antes de que se pusiera en marcha el servicio de pasajeros del tren.

La ASF advierte que este solo es un tramo auditado, por lo que las anomalías podrían replicarse en otros segmentos de la Línea Z del Tren Interoceánico .

Pagos por más de 17 millones de pesos para las obras del Tren Interoceánico

Además del sobreprecio en rieles, la ASF detectó pagos indebidos por 17 millones 627 mil pesos, más los intereses que se generen, en las tareas de armado de vías con durmientes y rieles.

El informe señala que se pagaron cuadrillas de personal y equipos sin que los responsables pudieran acreditar que los trabajos se realizaron conforme a lo facturado.

A estas observaciones se suman otros 8 millones y medio de pesos por pagos adicionales relacionados con labores de desmantelamiento de la vía, sin evidencia suficiente que justificara el gasto.

Estas irregularidades incrementan el monto del presunto daño al erario y refuerzan las observaciones de deficiente supervisión en la ejecución de la obra.

Funcionarios a cargo durante la ejecución de la obra del Tren Interoceánico

Las obras auditadas se realizaron cuando Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual secretario de Marina , fungía como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, del cual forma parte la Línea Z.

Hasta el momento, la ASF mantiene abiertas las observaciones y procedimientos para que los responsables aclaren, solventen o reintegren los recursos señalados como irregulares.