Huachicol fiscal: ¿Dejarán libre al exgobernador de Baja California?

El panorama legal para Ernesto "N", exgobernador de Baja California, está en el aire. Tra ser acusado de huachicol fiscal, la petición para que salga de la cárcel fue puesta sobre la mesa.

El exgobernador fue detenido el 16 de julio de 2026 e ingresado al penal de máxima seguridad del Altilplano, en el Estado de México, pero ¿qué pasará con él? El caso ha dado un nuevo escenario.

¿De qué delito está acusado Ernesto "N", exgobernador de Baja California?

Ernesto "N", de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), es acusado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa fundada por él.

Ante ello, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo aprehendieron en Ensenada, Baja California tras una investigación relacionada con operaciones de contrabando de combustible.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

Esto ha pasado con el caso del exgobernador de Baja California

Verónica Rufo Sánchez, hija del exgobernador, acudió al penal junto con Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México.

Este martes, un juez otorgó la suspensión en uno de los dos amparos interpuestos por la defensa de Ernesto "N"; sin embargo, aún no se ha informado sobre los alcances de la misma, por lo que esta medida no implica que el detenido pueda salir del penal para llevar su proceso en prisión domiciliaria.

"Lo primero es la vida de mi padre y que salga de aquí; simplemente pedimos que se aplique la ley. No estamos pidiendo nada extraordinario, sino que se considere que es un señor de 74 años con una salud que no es óptima para estar en una prisión de alta seguridad", expuso Verónica Ruffo.

Guadalupe Acosta Naranjo, de Somos MX, añadió:

"Se me hace que ese amparo es sobre el asunto de la vinculación para los trámites internos. En cuanto al de la medida cautelar, tienen que citar a una audiencia, que es donde determinarían si ratifican o cambian dicha medida, tal como es nuestra solicitud".

Por lo pronto, la defensa de Ernesto "N" deberá ser notificada sobre la medida establecida por el juez. En caso de que se trate de la medida cautelar, el Poder Judicial Federal deberá notificar la apertura de una audiencia en la que se determinará si se le otorga la prisión domiciliaria.