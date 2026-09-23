Confirman muerte de Hugo Alejandro, estudiante de la BUAP; ¿cuál fue la causa de su fallecimiento?

La búsqueda de Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), terminó con la confirmación de su fallecimiento. El joven, de 25 años, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de septiembre, luego de salir a jugar futbol en inmediaciones del Parque Ecológico, en Puebla capital.

El martes 22 de septiembre fue localizado un cuerpo en el interior del río Alseseca, a la altura de la colonia Lomas de San Miguel. Debido a que las características coincidían con las del estudiante desaparecido, se generaron especulaciones sobre su posible identidad; sin embargo, en ese momento las autoridades todavía debían realizar los estudios correspondientes.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que el cuerpo correspondía a Hugo Alejandro Hernández Tello, luego de los estudios periciales realizados por el Instituto de Ciencias Forenses.

¿De qué murió Hugo Alejandro?

Uno de los principales datos dados a conocer por las autoridades está relacionado con la causa de muerte.

Y es que, de acuerdo con el dictamen médico forense, Hugo Alejandro murió a causa de un traumatismo cráneo facial. La Fiscalía explicó que, conforme a la valoración de las lesiones encontradas, estas son compatibles con un mecanismo de caída y señaló que no se identificaron otras lesiones en el cuerpo.

No obstante, la FGE mantiene las investigaciones para esclarecer completamente cómo ocurrieron los hechos y bajo qué circunstancias perdió la vida el estudiante de la BUAP.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus más sinceras condolencias a familiares y seres queridos de Hugo Alejandro N., y se solidariza con ellos ante esta irreparable pérdida.



Derivado de las labores de investigación y de los estudios periciales realizados, se… pic.twitter.com/GkujwUCi84 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 23, 2026

BUAP lamenta el fallecimiento de Hugo Alejandro

Tras darse a conocer la muerte de Hugo Alejandro, la BUAP también expresó su pesar por la muerte del estudiante y manifestó sus condolencias a sus familiares, seres queridos y a todas las personas que participaron en la búsqueda durante los últimos días.

La institución informó que, desde que tuvo conocimiento de la desaparición, mantuvo comunicación y coordinación con las autoridades correspondientes, además de sumarse a las acciones para localizar al joven y acompañar a su familia durante el proceso.