¿Qué vuelos fueron afectados por Huracán Otis? Imágenes del Aeropuerto Internacional de Acapulco

Durante la madruga de este miércoles 25 de octubre, el Huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero como Categoría 5, provocando vientos máximos de 270 km/h y rachas de 330 km/h; hasta ahora se desconocen los daños que provocó este fenómeno meteorológico.

La llegada del Huracán Otis, provocó la suspensión de vuelos de las distintas aerolíneas de México, así como el cierre del Aeropuerto Internacional de Acapulco y el Aeropuerto de Zihuatanejo, pero ¿Qué pasará con los demás vuelos?

La SICT comparte primeras imágenes nocturnas del Aeropuerto Internacional de Acapulco

La Secretaría Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes compartió las primeras fotografías y videos (de noche), del Aeropuerto Internacional de Acapulco, afectado por el impacto del huracán Otis.

#IMPORTANTE | La #OMA informa que el edificio terminal del Aeropuerto Internacional de #Acapulco presenta diferentes afectaciones a sus instalaciones que NO limitan su operación.



Esto tras el impacto de #Otis, huracán de categoría 5.https://t.co/wYljmk1RCN pic.twitter.com/PiAKhigB9g — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Daños en el Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional de Acapulco

El Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional de Acapulco, presentó diferentes afectaciones por lo que personal trabaja en las tareas de “mantenimiento, rehabilitación y limpieza” con el objetivo de restablecer los servicios e infraestructura para reanudar a la brevedad la operación en sus instalaciones.

OMA, que administra y opera 13 Aeropuertos a nivel nacional, entre estos el de Acapulco, también informó que durante la etapa más fuerte del huracán Otis, ninguna persona resultó herida.

Aeropuerto Internacional de Acapulco seguirá cerrado hasta nuevo aviso

El Grupo Aeroportuario OMA confirmó que el Aeropuerto Internacional de Acapulco continuará cerrado. Actualmente se trabaja en las maniobras de limpieza, mantenimiento, además del reforzamiento para solventar la situación generada tras el paso del huracán Otis.

Por otra parte, la AFAC señala que el Aeropuerto Internacional de Acapulco continúa con la suspensión de todas sus operaciones hasta nuevo aviso.

Debido al paso del Huracán #OTIS el #AeropuertoDeAcapulco continuará cerrado el día de hoy.



Estamos trabajando en maniobras de limpieza, mantenimiento y reforzamiento para solventar la situación, a fin de garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y personal. @Aeropuerto_ACA — Ricardo Dueñas (@rduenas3) October 25, 2023

Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo opera con normalidad: AFAC

La Agencia Federal de Aviación Civil señaló que durante la tarde de este miércoles 25 de octubre 2023, el Aeropuerto Internacional de Zihuatanejo en el estado de Guerrero, opera con normalidad.

Hay varios puntos cerrados de la autopista México-Acapulco tras el impacto del huracán #Otis; ya se llevan a cabo labores para reabrir la circulación.



El reporte de @cesarmendez28, quien se encuentra haciendo recorrido con personal de la @SICTmx con destino a #Chilpancingo… pic.twitter.com/3dKIMqcuBY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

¿Qué vuelos fueron cancelados por el Huracán Otis?

La aerolínea mexicana Volaris, canceló todas sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Acapulco que se tenían contempladas para el día de mañana 26 de octubre 2023.

#VolarisInforma debido a las afectaciones por el paso del Huracán Otis, nuestras operaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Acapulco estarán canceladas para el día de mañana, mantente atento a tu correo electrónico o escríbenos por whatsapp si necesitas ayuda. — Volaris (@viajaVolaris) October 25, 2023

Debido a las afectaciones provocadas por el paso del Huracán Otis, algunas aerolíneas suspendieron sus operaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Acapulco, así como en el Aeropuerto de Zihuatanejo, esto con el objetivo de proteger a las y los usuarios.

#VolarisInforma debido a las afectaciones por el paso del Huracán Otis, nuestras operaciones para el día de hoy en el Aeropuerto Internacional de Acapulco están canceladas, mantente atento a tu correo electrónico o escríbenos por whatsapp (5558988599) o DM. https://t.co/rPZf5TxzEV — Volaris (@viajaVolaris) October 25, 2023

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), recomienda a las y los usuarios verificar el estatus de sus vuelos.

Por su parte, el Aeropuerto de Zihutanejo informó la reanudación de sus vuelos y actividades, esto después de permanecer cerrado por el paso del Huracán Otis, mientras que el Aeropuerto Internacional de Acapulco aún permanece cerrado.

Estimado Usuario:



Nos complace informar que tras el paso del huracán Otis el @AeropuertoDeZIH se encuentra operativo.



¡Tu seguridad es nuestra seguridad! — Aeropuerto de Zihuatanejo (@AeropuertoDeZIH) October 25, 2023

¿Qué está pasando en Acapulco tras el paso del Huracán Otis?

Después de que el Huracán Otis azotará Acapulco, Guerrero, no se h logrado establecer comunicación con las zonas afectadas, por lo que no se tiene un reporte de los daños o pérdidas que provocó este fenómeno meteorológico.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió que hasta ahora solo se han reportado daños materiales, así como rupturas de caminos, incluso la autopista para llegar a Acapulco presenta derrumbes.

Actualmente el huracán se degrado a tormenta tropical Otis; sin embargo, continuará ocasionando lluvias extraordinarias en distintas regiones de Guerrero y lluvias intensas en zonas de Oaxaca.

#Guerrero | #FIA se distingue por sus coberturas del Centro de Huracanes, lamentablemente #Otis destruyó cualquier mecanismo para contactar a nuestros reporteros.



¡Nuestras cámaras no pueden llegar! ¡Esta es la magnitud de los daños!@Villalvazo13 nos cuenta en @HMeridiano. pic.twitter.com/Hg3XjZeURG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Se registra sismo en Zihuatanejo tras paso de Huracán Otis

Horas después de que el Huracán Otis pasara por Acapulco, se registró un sismo de magnitud de 4.4; a 28 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo; hasta el momento no se han registrado daños graves.