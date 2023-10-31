Otis tenía “todos los ingredientes adecuados” para una rápida intensificación, asegura la NASA

El huracán "Otis", que tocó tierra en Acapulco, el 25 de octubre de 2023, se intensificó rápidamente de tormenta tropical a huracán categoría 5 en solo unas horas. Este evento fue inesperado por los meteorólogos, que aún están investigando las causas.

Otis se formó el 22 de octubre como una depresión tropical en el océano Pacífico oriental. Se movió hacia el oeste y se intensificó a tormenta tropical el 23 de octubre. El 24 de octubre, Otis se intensificó rápidamente a huracán de categoría 3. En cuestión de horas, Otis alcanzó la categoría 5, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora.

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El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de una rápida intensificación de Otis. El NHC señaló que Otis tenía las condiciones ideales para una rápida intensificación, incluyendo aguas cálidas, humedad y baja cizalladura del viento.

Impacto de Otis en Acapulco fue devastador

Scott Braun, meteorólogo investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, dijo que Otis tenía "todos los ingredientes adecuados" para una rápida intensificación. Sin embargo, Braun dijo que aún no se sabe por qué Otis se intensificó tan rápidamente.

El impacto de Otis en Acapulco fue devastador. El huracán causó daños generalizados a la infraestructura y a las propiedades. Se reportaron al menos 46 muertos.

El paso del huracán “Otis” en Acapulco puede provocar una serie de riesgos sanitarios para la población, especialmente para los niños, adultos y ancianos.|Elba Gónzalez Mota / FIA

Otis es el huracán más fuerte que se haya registrado en la costa del Pacífico de México. También es la tormenta de más rápido fortalecimiento registrada en el noreste del Pacífico.

¿Qué daños dejó el huracán “Otis” en Acapulco?

El huracán Otis causó daños significativos a la infraestructura y a las propiedades en Acapulco, Guerrero. El gobierno mexicano informó que el huracán dejó alrededor de 273 mil viviendas afectadas, 10 mil postes eléctricos caídos y 120 hospitales y clínicas dañados.

Además, el huracán provocó cierres carreteros por caída de árboles, deslaves y desbordamientos de agua, así como derrumbes en caminos y vialidades.

