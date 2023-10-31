Riesgos sanitarios que podrían enfrentar habitantes tras el paso del huracán “Otis” en Acapulco
El paso del huracán “Otis” en Acapulco puede provocar una serie de riesgos sanitarios para la población, especialmente para los niños, adultos y ancianos.
Seis días han pasado luego de que el huracán "Otis" categoría 5 golpeara a Acapulco, dejando devastación, desesperación y hambre. Los riesgos sanitarios que podrían tener los habitantes de Guerrero por cosas como acumulación de basura o enfermedades gastrointestinales también es una realidad que toca la puerta de este sector todos los días desde lo ocurrido.
La Cofepris informó que realizaron la inspección y evaluación de las condiciones sanitarias de siete refugios temporales habilitados para atender a damnificados en Acapulco, y evitar riesgos a la salud.
¡Es solo un momento, Acapulco! 🙌🏽— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023
Pronto todo México entrará por tus puertas y carreteras para cobijarte. Cuando esto termine, sabrás que no fue el final sino el inicio de una era.
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El paso de un huracán puede provocar una serie de riesgos sanitarios para la población, especialmente para los niños, adultos y ancianos, como el exceso de basura, que es un problema común tras un evento de este tipo.
Los escombros de los edificios, los árboles caídos y otros desechos pueden acumularse en las calles y en las zonas residenciales. Esta basura puede convertirse en un foco de infección, ya que puede albergar bacterias, virus y otros microorganismos que pueden causar enfermedades.
Las enfermedades más comunes asociadas al exceso de basura son:
- Infecciones gastrointestinales: diarrea, vómitos y fiebre.
- Infección de heridas: abscesos, celulitis y tétanos.
- Enfermedades respiratorias: bronquitis, neumonía y tuberculosis.
La falta de comida o la comida en mal estado también pueden provocar riesgos sanitarios. Tras un huracán, puede ser difícil acceder a alimentos frescos y seguros. Esto puede provocar desnutrición, que puede debilitar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de contraer enfermedades.
Las enfermedades más comunes asociadas a la falta de comida o comida en mal estado pueden ser desnutrición: retraso del crecimiento, anemia y enfermedades infecciosas o intoxicación alimentaria que pueden provocar diarrea, vómitos, calambres y fiebre.
También, la falta de limpieza también puede provocar riesgos sanitarios. Tras un huracán, las calles y las zonas residenciales pueden estar llenas de residuos y escombros. Estos residuos pueden atraer insectos y roedores, que pueden transmitir enfermedades como dengue, malaria y zika o enfermedades transmitidas por roedores como la leptospirosis y salmonelosis.
Los niños, los adultos y los ancianos son especialmente vulnerables a los riesgos sanitarios tras un huracán.
- Los niños son más susceptibles a las enfermedades porque su sistema inmunológico aún está en desarrollo.
- Los adultos mayores pueden tener problemas de salud subyacentes que los hacen más vulnerables a las infecciones.
- Los ancianos pueden tener problemas de movilidad que dificultan el acceso a alimentos y agua seguros.
Para reducir los riesgos sanitarios, es importante tomar las siguientes medidas de prevención:
- Eliminar la basura de las calles y las zonas residenciales lo antes posible.
- Almacenar alimentos y agua en cantidades suficientes para al menos tres días.
- Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón.
- Evitar comer alimentos crudos o mal cocidos.
- Protegerse de los insectos y los roedores.
Los huracanes pueden provocar una serie de riesgos sanitarios para la población. Es importante tomar las medidas de prevención necesarias para reducir estos riesgos y proteger la salud de las personas afectadas.