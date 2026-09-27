Las costas de México están bajo alerta con la llegada del huracán “Polo” a Baja California Sur, donde se prevé toque tierra en las próximas horas como un poderoso ciclón de categoría 2.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema, actualmente de categoría 3, se desplaza con dirección al noroeste, por lo que irá perdiendo fuerza para después girar e ingresar a tierra, pero a ¿qué hora impactará en el país?

¿A qué hora tocará tierra el huracán “Polo” en Baja California Sur?

“Polo” considerado como el segundo huracán más poderoso después de “Patricia”, se formó de manera rápida el pasado lunes 21 de septiembre y para el martes 22 avanzó como un súper-huracán de categoría 5 sobre el océano Pacífico mexicano.

A la par, provocó lluvias intensas y fuerte oleaje en estados como Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, aunque se esperaba que solo quedara mar adentro sin acercarse a México.

Conforme el sistema avanzó, diversos fenómenos meteorológicos obligaron al huracán a girar bruscamente hacia el norte y noroeste, dirigiendo su trayectoria hacia Baja California Sur.

Ante este pronóstico, Conagua prevé que este domingo “Polo” se desplace ya hacia las costas y toque tierra este lunes 28 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, a 60 km al norte de Puerto San Andresito y 70 km al sur-suroeste de Mulegé, como huracán categoría 2.



Trayectoria del huracán “Polo”: estados en alerta por acercamiento de huracán

Actualmente, “Polo” de categoría 3, se localiza a 339 km al norte-noreste de Isla Clarión, Colima, y a 445 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Conagua prevé que a primera hora de este lunes, el ciclón se ubique a 190 km al suroeste de Puerto San Andresito, para ir perdiendo fuerza y finalmente ingresar a tierra ya como huracán de categoría 2.

Para el 29 de septiembre, “Polo” se degradará a tormenta tropical, ingresando a tierra en Sonora a 115 km al noreste de Guaymas y a 190 km al este de Bahía Kino Son.

🚩Boletín #SIATCT no. 14 🚩#Huracán categoría 3 🌀 #Polo



⚠️ Polo se mantiene como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, rachas de 240 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 km/h.



📍 A 460 km al oeste-suroeste de… pic.twitter.com/KRrLIgYXJv — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 27, 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene la alerta por huracán en los siguientes municipio y estados:

Baja California Sur (alerta verde)

Norte, Centro y Sur: Comondú, Loreto, Mulegé, La Paz, Los Cabos

Sonora (alerta azul)

Sur y Oeste: Alamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo,, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto.

Sinaloa (alerta azul)

Norte y Centro-Norte: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa.