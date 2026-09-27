Dos ciclones acorralan a México: “Polo” tocará tierra en Baja California Sur y la Depresión Dieciocho-E amenaza con convertirse en huracán

Lo fenómenos meteorológicos mantienen a México acorralado, pue esta semana se le podría sumar un ciclón al huracán "Polo". Las autoridades mantienen la atención en el océano Pacífico por dos fenómenos que continúan su avance.

Se espera que "Polo" toque tierra en los siguientes días y, por el otro lado, se prevé que la depresión tropical Dieciocho-E se fortalezca hasta convertirse en huracán.

Por ahora, ambos fenómenos ya ocasionan lluvias en el territorio mexicano.

Esto es todo lo que debes de saber de los ciclones que amenazan con cambiar el clima.

Huracán "Polo" tocará tierra

El huracán "Polo" se mantiene en la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson y se localiza a 420 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. El fenómeno registra vientos sostenidos de 205 km/h con rachas de 250 km/h y avanza al nor-noroeste, provocando lluvias fuertes, vientos con rachas de hasta 60 km/h y olas de 3 a 5 metros en la costa.

Esta madrugada se formó la #DepresiónTropical Dieciocho-E en el océano #Pacífico. Se localiza esta mañana a 435 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, #Oaxaca. Más información, en la imagen pic.twitter.com/tESqr6gAIU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2026

Nace la depresión tropical Dieciocho-E

En las costas del sur del país se formó la c, la cual se ubica a 380 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 485 km de Acapulco, Guerrero.

Este sistema tiene vientos de 55 km/h con rachas de 75 km/h y avanza hacia el oeste-noroeste.

Lluvias intensas en el sur de México por depresión tropical

La depresión Dieciocho-E provocará lluvias puntuales intensas en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de rachas de viento de 60 a 70 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en territorio oaxaqueño y de 2 a 3 metros en costas guerrerenses.

Depresión Dieciocho-E podría ser huracán

Los pronósticos dicen que este segundo sistema va a evolucionar a tormenta tropical entre la tarde de hoy y el 28 de septiembre.

Para las primeras horas del 29 de septiembre alcanzará la categoría 1 de huracán frente a las costas de Michoacán y Colima, moviéndose a la franja mexicana durante los primeros días de octubre.