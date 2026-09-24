El huracán Polo no afloja: estas son las zonas donde la lluvia pegará más fuerte

El huracán Polo, actualmente categoría 5, continuará desplazándose al sur de las costas de Michoacán y Colima durante las próximas horas. Su circulación mantendrá lluvias intensas, viento fuerte y oleaje elevado en buena parte del Pacífico mexicano.

Para este jueves 24 de septiembre se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También habrá lluvias fuertes en Nayarit, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí y Yucatán tendrán precipitaciones ligeras.

Polo no será el único sistema que deje agua en el país. El monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica y la onda tropical número 41 mantendrán precipitaciones en distintas regiones.

Para el periodo del 24 al 25 de septiembre, el SMN también prevé lluvias intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que el ambiente continuará caluroso a muy caluroso en varias entidades del norte, el Golfo de México y la península de Yucatán.

El #Huracán #Polo volvió alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.



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¿Qué tan fuertes serán el viento y el oleaje por Polo?

La zona costera del occidente será una de las más complicadas por el paso del huracán Polo. El SMN pronostica rachas de 80 a 90 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que Guerrero podría registrar rachas de hasta 60 km/h.

El oleaje alcanzará entre 4 y 6 metros en Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2 a 3 metros en Nayarit y Guerrero.

Las lluvias fuertes podrían provocar descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, inundaciones y deslaves. El viento también podría derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se espera una mañana fresca, con cielo parcialmente nublado y bruma; en zonas altas habrá ambiente frío. Por la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse lluvias e intervalos de chubascos en CDMX y Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para el Edomex, se prevén mínimas de 8 a 10 °C y máximas de 23 a 25 °C. El viento será del este, de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h.